Landsberg

vor 32 Min.

Angelgeräte Kerler: Das Ende eines Landsberger Traditionsgeschäfts

Plus Im Klösterl in Landsberg, am Eingang zum Wildpark, finden Fischer bei Angelgeräte Kerler alles für ihr Hobby.Jetzt geht der Inhaber in den Ruhestand. Was passiert mit dem Laden und dem beliebten Aquarium im Hof?

Von Thomas Wunder

Die Stammkunden geben sich die Klinke in Fischform regelrecht in die Hand. Wer in den vergangenen Tagen den Laden von Angelgeräte Kerler am südlichen Ende des Klösterls in Landsberg besucht, der trifft auf Männer und Frauen, die sich mit Angelzubehör zum reduzierten Preis eindecken. Denn der Laden, der sich seit 1987 im ehemaligen städtischen Wasser- und Pumphaus befindet, schließt am 6. August seine Pforten. Inhaber Robert Kerler geht in Ruhestand. Doch was passiert mit dem Geschäft und dem bei Familien beliebten Aquarium mit heimischen Fischen im Hof?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen