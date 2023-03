Antrag zu Festzelten in der Landsberger Altstadt sorgt für Wirbel

Plus Der Landsberger Stadtrat diskutiert über Festzelte in der Altstadt. Aktuell geht es um die Oide Wiesn und das Jubiläum der Stadtjugendkapelle.

Droht heuer der Oidn Wiesn der VR-Bank Landsberg-Ammersee und dem Jubiläumskonzert der Stadtjugendkapelle am Hellmairplatz das Aus? Diese Frage wurde in der Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats klar mit "Nein" beantwortet. Wie es 2024 weitergeht, darüber soll der Stadtrat entscheiden. Dabei soll grundsätzlich geklärt werden, ob künftig Festzelte in der Altstadt aufgestellt werden dürfen oder nicht. Wie berichtet, hatten drei am Hellmairplatz ansässige Gastronomen um Klärung gebeten.

Die Berichterstattung unserer Redaktion über den Antrag der Gastronomen, der übrigens nirgends veröffentlicht ist, hat für viel Wirbel vor der Sitzung des Bauausschusses gesorgt. Die Vertreter der VR-Bank Landsberg-Ammersee, die in der Sitzung anwesend waren, hatten erst aufgrund der Berichterstattung davon erfahren, ebenso die Landfrauen und der Bayerische Bauernverband, die mit der VR-Bank als Veranstalter der Oidn Wiesn auftreten. Überrascht war man auch bei der Stadtjugendkapelle, die am Samstag, 9. September, im Festzelt am Hellmairplatz ihr 50-jähriges Bestehen feiern möchte. Am Tag darauf, am Sonntag, 10. September, soll dann die Oide Wiesn veranstaltet werden.

Festzelte künftig nur noch auf Waitzinger Wiese und Schlüsselanger?

Christoph Jell (UBV), der das Schreiben der drei Gastronomen via Antrag auf die Tagesordnung der Bauausschuss-Sitzung gebracht hatte, stellte dann auch gleich zu Beginn klar, dass nicht über das Jahr 2023 diskutiert werden soll, sondern über eine künftige Regelung. Er stellte die grundsätzliche Frage: „Wenn eine Person A auf dem Hellmairplatz ein Festzelt aufstellen darf, kann das auch Person B, C oder D wollen.“ Werde dies einmal genehmigt, habe die Stadt keine Möglichkeit, die Genehmigung zu versagen. Für ihn stelle sich daher die Frage, ob Festzelte nur noch auf den dafür vorgesehen Plätzen zu erlauben seien, nämlich auf der Waitzinger Wiese und dem Schlüsselanger.

Vorstandsvorsitzender Stefan Jörg von der VR-Bank Landsberg-Ammersee beim Anzapfen anlässlich der Oidn Wiesn im Jahr 2022. Foto: Lenard Kürtök (Archivfoto)

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) sagte, dass die Entscheidung völlig unabhängig vom Antragsteller zu treffen sei. Aus ihrer Sicht müsse geregelt werden, ob Festzelte in der Altstadt genehmigt werden oder nicht. Für 2023 sei bereits ein Antrag gestellt worden, der auch noch genehmigt werden sollte. Daher sollte eine neue Regelung erst ab 2024 gelten.

Als "ungeschickt" bezeichnete Axel Flörke (Landsberger Mitte) den Antrag der drei Gastronomen. Öffentliche Plätze würden dem Gemeingebrauch dienen. Auf Sondernutzungsgenehmigungen, wie die für Außengastronomie, bestehe kein Anspruch. Wie berichtet, beklagen sich die Gastronomen offenbar darüber, dass sie während Aufbau, Fest und Abbau im Außenbereich vor ihren Lokalen nicht bestuhlen können. "Gleiches Recht für alle", forderte Harald Reitmeir ( CSU). Er gab auch zu bedenken, dass es bisher keine „inflationäre Beantragung" von Festzelten in der Innenstadt gegeben habe. Jennifer Lübke (Grüne) fragte nach, wie die Gastronomen ihren Antrag begründen. "Wie beeinträchtigt das Festzelt die Gastronomie?"

Die Oberbürgermeisterin wehrt sich gegen einen Vorwurf

Hubert Schlee (CSU) kritisierte, dass "zwei UBV-Kollegen" hinter dem Schreiben stecken. Nach Informationen unserer Redaktion sind dies Claus Moritz (Hellmairs) und Markus Salzinger, dessen Frau das "Kartoffelwerk" betreibt. Dagegen wehrte sich Oberbürgermeisterin Baumgartl: „Ich lasse nicht zu, dass Sie das Thema in eine Fraktionsecke schieben.“ Es gehe nicht darum, eine bestimmte Veranstaltung zu verbieten. Auch die Gaststätten am Hauptplatz müssten ihre Außenbestuhlung abräumen, wenn dort Veranstaltungen wie Kreuzmarkt oder Ruethenfest stattfinden. Bei der Entscheidung über Festzelte gehe es vielmehr darum, „wie wir mit unserer Altstadt umgehen wollen.“

Am Ende der Diskussion wurde einstimmig beschlossen, das Thema im Stadtrat zu behandeln. Heuer sollen die Oide Wiesn und das Jubiläum der Stadtjugendkapelle genehmigt werden. Sollten allerdings bis zur Stadtratsentscheidung weitere Anträge auf Festzelte eingehen, sollen diese zurückgestellt werden.

Im vergangenen Jahr fand die Oide Wiesn zum vierten Mal (2017, 2018, 2019, 2022) statt. Zuvor musste wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre pausiert werden. Das Programm 2022 sah unter anderem Goaßlschnalzen, Blasmusik, Speisen regionaler Direktvermarkter, eine Hüpfburg, ein Kinderkarussell, bayerischen Mehrkampf, eine Landmaschinenschau und ein Wett-Melken mit 16 Bürgermeistern oder deren Vertretern vor.