"Arturo-Projekt" feiert Weltpremiere beim Fünf Seen Filmfestival

Mit der Doku "Das Arturo-Projekt" gibt der Landsberger Filmemacher Robert Fischer Einblick in ein unvergessenes Theater-Projekt, das 2019 auf der Waitzinger Wiese aufgeführt wurde.

Der Saal im Breitwand Kino in Gauting war mit etwa 60 Gästen gut besucht: Am Samstagabend feierte der Dokumentarfilm "Das Arturo-Projekt" vom Landsberger Filmemacher Robert Fischer Weltpremiere beim internationalen Fünf Seen Filmfestival. Fischer konnte krankheitsbedingt bei der Premiere nicht teilnehmen. Jedoch er habe bis kurz vor der Premiere am Schnitt gefeilt, erzählte Wolfgang Hauck im Gespräch mit unserer Redaktion auf dem blauen Teppich des Gautinger Kinos. Hauck ist Produzent des Films, Kurt Tykwer Ideengeber. Alle drei Macher des Films sind Preisträger des Ellinor-Holland-Kunstpreises unserer Zeitung.

Making-of einer einzigartigen Theater-Inszenierung in Landsberg

Der Dokumentarfilm ist ein 90-minütiges Making-of einer Theater-Inszenierung, die vielen Landsbergerinnen und Landsbergern immer noch bestens in Erinnerung ist. 2019 führte das Theater Wasserburg zusammen mit Haucks Gruppe "Die Stelzer" und dem Wanderzirkus Boldini sowie Live-Band in einer weltweit einmalige Symbiose Bertolt Brechts Stück „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ auf der Waitzinger Wiese auf.

"Das Arturo-Projekt" feiert Premiere im Kino Breitwand in Gauting. Foto: Oliver Wolff

Das kleine Zirkuszelt wurde zur Theaterbühne umfunktioniert, Schauspielerinnen und Schauspieler lernten auf Stelzen zu laufen und Artistische Einlagen der Zirkusleute wurden in die Inszenierung aufgenommen. Alle Akteure eint die Überzeugung, dass Brechts Warnung vor der Machtübernahme eines Diktators heute noch genauso aktuell ist, wie zur Zeit der Entstehung des Stücks.

Das Arturo Projekt kommt auch nach Landsberg

Der Film läuft auf dem Festival noch einmal am Sonntag, 4. September, als Matinee im Breitwandkino Starnberg. Im Filmforum Landsberg wird „Das Arturo-Projekt“ zudem am 19. September gezeigt. Dann möchte Hauck sich öffentlich zur Finanzierung des Films äußern und auch Stellung beziehen, da die Stadt Landsberg das Projekt nicht gefördert hat. Weitere Informationen zum Film gibt es im Internet unter www.arturoprojekt.com.

Produzent und Leiter der Gruppe "Die Stelzer" Wolfgang Hauck. Foto: Oliver Wolff

