Auf der Suche nach dem richtigen Ruethenfestkleid

Plus Mitte Juli findet in Landsberg das Ruethenfest statt. Jetzt dürfen die teilnehmenden Kinder ihre Kostüme aussuchen.

Die Landsbergerinnen und Landsberger lassen heuer ihre Vergangenheit wieder aufleben. Das Ruethenfest steht vor der Tür. Rund 1000 Mädchen und Buben wirken dabei mit und tauchen ein in die Geschichte der Stadt. Spannend wird es schon im Vorfeld. Bekomme ich die gewünschte Rolle, welches Kostüm darf ich tragen? Unsere Redaktion hat die Ruethenmädchen bei Auswahl und Anprobe ihrer Kostüme begleitet.

Bereits gespannt warten die Grundschülerinnen in der Geschäftsstelle auf die Nennung ihrer Nummer. Sind sie an der Reihe, dürfen sie gemeinsam mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Ruethenfestvereins ganz individuell aus dem großen Angebot an bunten Kleidern ihren persönlichen Favoriten auswählen. Eine Bluse, das Kleid, ein Häubchen und Tasche werden nach und nach probiert und kombiniert bis das passende Outfit gefunden ist. Dabei läuft alles eher ruhig und gelassen ab. „Die Kinder haben ganz bestimmte Farbvorstellungen und denen möchten wir so weit es geht gerecht werden. Da lässt man sich bei der ein oder anderen schon mal etwas mehr Zeit“, erklärt Christine Mayer, die zuständig für Requisiten und Kostüme beim Ruethenfest ist. „Für die Kinder ist es eine genauso ungewohnte Situation, da sie im Alltag so etwas normalerweise nicht tragen würden. Auch sind die Kleider alle Unikate, weshalb man schaut, was, wem, wie passt und gefällt.“

Die neunjährige Katharina Böhm wird von Regina Weber-Mittermeier eingekleidet. Foto: Thorsten Jordan

Bis zu einer Größe von 1,50 Metern ist es für Mädchen möglich, diese ganz individuellen Kleider zu tragen und damit als Figur des Ruethenmädchens mitzuwirken. Eine Bewerbung zur Teilnahme am Ruethenfest und genauer noch zum Ruethenmädchen erfolgte dabei im Vorfeld aus eigenem Interesse, das oftmals durch Freunde, Familie oder die Schule geweckt wurde.

Die neunjährige Mila macht zum ersten Mal beim Ruethenfest mit

Die neunjährige Mila Holm ist dieses Jahr zum ersten Mal beim Ruethenfest aktiv. Die Viertklässlerin erzählt, sie habe die letzten Male immer zugesehen und fand die Idee, selbst mitzuwirken, toll. “Meine Freundin Vivi ist heute auch hier. Ursprünglich wünschten wir uns bei den Landsknechten mitzulaufen, sind aber trotzdem sehr froh, als Ruethenmädchen teilzunehmen.“ Die beiden wollten unbedingt gemeinsam mitmachen und hoffen nun etwas Schönes zu finden. Auch Milas Mutter Ines erzählt, wie sie in jungen Jahren das Ruethenfest instrumental in der Stadtjugendkapelle begleitete. „Der Verein macht da eine super Sache. Ich fand es in meiner Jugend schon immer total schön.“

Mila Kohn (9) steht zufrieden vor dem Spiegel in der Geschäftsstelle des Ruethenfestvereins. Foto: Thorsten Jordan

„Man will es den Kindern bei der Kostümauswahl gerecht machen. Auch Mila hatte eine bestimmte Farbvorstellung“, fügt die ehrenamtliche Mitarbeiterin Maria Marx bei der Auswahl des Kostüms an. Mila hatte anfangs den Wunsch nach einem hellblau-blauen Kleid, am Ende wurde es dennoch ein dunkelrot-blaues Kleid mit dem die Neunjährige glücklich ist. So fanden manche Mädchen auf Anhieb ihr perfektes Kleid, für die ein oder andere wurden eben ein paar mehr Kleider durchprobiert. Die Stimmung blieb aber gelassen und harmonisch.

Bei der ebenfalls neunjährigen Katharina Böhm trug auch ein wenig die Überredungskunst der Familie, die bereits so einiges an Erfahrung beim Landsberger Ruethenfest mitbringt, zur Teilnahme bei. „Dreimal hatte ich selbst zu Jugendzeiten mitgemacht: Beim Stadtwagen, dem kaiserlichen Gefolge und als Ruethenmädchen“, erzählt ihre Mutter, Sandra Böhm. „Mein Bruder ist Lagerleiter und unsere Familie besitzt auch ein eigenes Kostüm. Die ganze Familie ist also involviert und jetzt auch Katharina als Ruethenmädchen.“

Die Auswahl der Kostüme erfolgt individuell

Sandra Böhm erzählt, ihr Sohn Korbinian sei als Vorschulkind für die Teilnahme noch etwas zu jung. „In vier Jahren können dann aber beide beim kaiserlichen Zug meines Bruders mitmachen.“ Die Kostümauswahl für Katharina erfolgt wie bei allen Mädchen sehr individuell. Taschen werden abschließend noch einmal ausgetauscht und Katharina zeigt sich am Ende in einem gelb-roten Kleid. Schuhe nehmen die Mädchen letztlich von zu Hause selbst mit aufs Fest.

Die neuen Ruethenmädchen können sich abschließend für oder gegen einen Tanz beim Ruethenfest entscheiden. Traditionell wird der Reigen aufgeführt und dafür zweimal die Woche im Vorfeld geprobt. „Da muss man auch als Elternteil schauen, ob das zeitlich klappt. Katharina ist sich ohnehin aber noch unsicher, ob sie mittanzen möchte“, erklärt Sandra Böhm. „Ich vermute aber stark, sie wird das machen, was ihre Klassenkameradinnen auch machen.“

Ob Tanzen oder einfach nur Mitlaufen, den Festzug anführen und dabei sein, die jungen Mädchen haben am Ende des Tages allesamt ein passendes Outfit gefunden und sind soweit zufrieden. „Das Ruethenfest trägt seinen Namen von den Ruethenkindern. Sie führen den Festumzug an und verschiedenste Tänze auf. Aufgrund ganz bestimmter Vorstellungen entscheiden sich die Kinder letztlich vollkommen unterschiedlich für ein Kostüm. Wichtig ist nur, dass die Mädchen und Buben am Ende des Tages glücklich nach Hause gehen“, sagt Christine Mayer abschließend.

Das Ruethenfest findet heuer vom 19. bis 23. Juli statt. Höhepunkte sind die Festumzüge am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Juli. Hinzu kommen unter anderem das historische Altstadttreiben, Konzerte, Lagerleben, ein Markt und die historischen Tänze.