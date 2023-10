Auftakt mit Oboe und Klavier beim Landsberger Rathauskonzert

Plus Für Oboist Christoph Hartmann ist das Konzert ein Heimspiel. Der künstlerische Leiter hat einen Überraschungsgast dabei.

Die Rathauskonzerte Landsberg sind mit einem Überraschungsmoment in die Saison 2023/2024 gestartet. Christoph Hartmann, einer der beiden künstlerischen Leiter der Konzerte, brachte nicht nur seine Oboe, sondern auch Sohn Franz inklusive Oboe von Berlin nach Landsberg mit. Die beiden spielten Mozart KV 374d, das ist eine Sonate in F-Dur, für die es Bearbeitungen für verschiedene Besetzungen gibt.

In Landsberg kam – natürlich – die Bearbeitung für zwei Oboen von Friedrich Eugen Thurner zur Aufführung. Das für Mozart typische Leichte und doch sehr Komplexe blieb dabei erhalten. Christoph und Franz Hartmann ließen ihre Oboen besonders im letzten Satz schier tanzen nach den girlandenartigen Tonfolgen, die nicht auf eine Stimme fixiert waren. Vielmehr wechselte die Melodieführung, dabei harmonierten die beiden Instrumente auch beim Klang. Vielleicht wäre eine Umblätter-Person gut gewesen, allerdings war auch schön zu beobachten, wie die Zeit des Umblätterns musikalisch überbrückt wurde.