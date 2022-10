Landsberg

Ausstellung in der Zedergalerie: Ein Blick auf die "anderen Langs"

Trans.Mission lautet der Titel der Ausstellung in der Zedergalerie in Landsberg: Zu sehen sind Skulpturen von Josef Lang und und Bilder von Cornelia Rapp.

Plus Die Werke der Bildhauer Cornelia Rapp und Josef Lang können in der Zedergalerie in Landsberg genau „ins Visier" genommen werden. Was die Besucherinnen und Besucher erwartet.

Von Minka Ruile

Als der Galerieverein Landsberg in die Planung des Ausstellungsjahres 2022 einstieg und erste Ideen für die nun in der Zederpassage eröffnete Präsentation „Trans.Mission“ mit Arbeiten von Cornelia Rapp und Josef Lang entwickelte, waren die Verantwortlichen einmal mehr ihrem „Riecher für gute Kunst“ gefolgt. Wie richtig sie damit lagen, zeigt die zwischenzeitliche Kunstpreisvergabe des Landkreises Landsberg, zuletzt an Josef Lang und davor an Cornelia Rapp. Eine wichtige Würdigung der längst auch überregional bekannten Bildhauerin und ihrer eindrucksvollen Arbeit während der letzten Jahre, in denen sie mit ihren komplexen Bildobjekten zu einer ganz eigenen Technik und unverwechselbaren Ausdrucksform gefunden hat.

