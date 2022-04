Landsberg

Ausstellung in Landsberg: Stoff, aus dem Kunst ist

Die Künstlergilde Landsberg stellt derzeit in der Säulenhalle aus. Das Motto lautet „Kunst-Stoff“.

Plus Die Künstlergilde präsentiert sich bis Montag in der Landsberger Säulenhalle. Was die 32 Künstler zu bieten haben.

Von Romi Löbhard

32 Künstler, entsprechend bis zu 32 verschiedene Herangehensweisen, unterschiedliche Formate/Materialien/Techniken und das in einer Gemeinschaftsausstellung: Kann das gut gehen? Und ob! Mitglieder der Künstlergilde Landsberg-Lech-Ammersee einschließlich ihres neuen Vorsitzenden Axel Flörke haben bei der Platzierung und Hängung der Kunstwerke für die aktuelle Schau „Kunst-Stoff“ in der Landsberger Säulenhalle hervorragende Arbeit geleistet.

