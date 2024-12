Am Montagnachmittag hat eine unbekannte Person einen auf einem Parkplatz in der Waldheimer Straße in Landsberg parkenden Pkw verkratzt. Tatzeit war laut Polizei gegen 15.15 Uhr. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landsberg unter Telefon 08191/9320 zu melden. (AZ)

