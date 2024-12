AWO-Seniorenzentrum holt sich die Stadt einfach ins Haus

Vor Weihnachten ist im AWO-Seniorenzentrum Bürgerstift direkt neben dem Lunapark in Landsberg jede Menge los. Denn es wird gleich mehrfach Weihnachten gefeiert: Eine Nikolausfeier und für jedes Stockwerk gibt es eine eigene Weihnachtsfeier. „Der Betrieb ist groß, denn es kommt viel Besuch“, sagt die Einrichtungsleiterin Tanja Hipp. „Alle sind beschäftigt und es gibt Plätzchenbacken in jeder Wohngruppe und Adventsbasteln mit vielen Zimmerdekorationen.“

Icon Vergrößern Gerd Stangl ist sehr zufrieden in der Landsberger AWO. Er hat sehr viel Abwechslung und freut sich auf die Gruppenarbeiten. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Gerd Stangl ist sehr zufrieden in der Landsberger AWO. Er hat sehr viel Abwechslung und freut sich auf die Gruppenarbeiten. Foto: Christian Rudnik

Man gehe zwar auch mit allen Bewohnerinnen und Bewohnern, die das noch können, auf den Christkindlmarkt in Landsberg, aber, so Hipp, „wir holen uns mit vielen Aktionen die Stadt einfach ins Haus.“ In der AWO leben derzeit 121 Bewohnerinnen und Bewohner. Die älteste Bewohnerin ist 101 Jahre alt und seit zwei Jahren in der AWO.

Seit 2002 ist Gerd Stangl im Seniorenheim und er wird bald 80 Jahre alt. Er lobt und bewundert das Personal. „Es ist immer für Abwechslung gesorgt, alle sind höflich und ruhig, auch wenn mal jemand aus der Reihe tanzt. Hier ist immer für Abwechslung gesorgt.“ Stangl ist ein Großstadtkind aus der Nähe von München, doch inzwischen mag er auch Landsberg. Hier ist viel geboten, vor allem durch Feste oder Umzüge wie beim Ruethenfest. Er hat sich eingewöhnt, denn er ist über 20 Jahre in Landsberg. Man merkt ihm beim Gespräch nicht an, dass er schon viel hinter sich hat. Nach einem geplatzten Magengeschwür kam es zu Komplikationen und er wurde sechs Wochen, um sich zu erholen, in ein künstliches Koma versetzt. Als er wieder wach wurde, konnte er sich nicht mehr wie früher bewegen, seine Muskeln und Sehnen spielten nicht mehr mit. „Ich war auf den Rollstuhl angewiesen und kam so nach Landsberg, die auch einen Lastenaufzug hatten, denn der Rollstuhl war sehr schwer.“ Stangl liebt es, Rätsel zu lösen oder zu puzzeln. Er sei nach seiner Scheidung Single und bekommt in der AWO Besuch von seinem Sohn.

Es gibt viele Gruppenangebote, die Spaß machen

Auch und gerade zu Weihnachten, so Stangl, sorgen so viele Gruppen aus Landsberg im Heim mit Musik für Abwechslung. „Ich nehme die Angebote gerne an, ich bin zwar etwas menschenscheu geworden, aber nur dasitzen und sich anstarren, ist nichts für mich.“ Durch die vielen Gruppenangebote lernt man sich näher kennen und so kommt er auch zur Weihnachtsfeier. „Das muss ich doch, wenn alle sich so viel Mühe kommen, das ist selbstverständlich.“

Icon Vergrößern Birgit Kühl und Ina Ring besuchen ihre Mutter im Bürgerstift und feiern mit. Foto: Alexandra Lutzenberger Icon Schließen Schließen Birgit Kühl und Ina Ring besuchen ihre Mutter im Bürgerstift und feiern mit. Foto: Alexandra Lutzenberger

Das ganze Haus ist festlich geschmückt. Ein großer Adventskranz im Foyer, wunderschöne Dekorationen in den Wohnbereichen, und ein geschmücktes Café, das am Donnerstag und Sonntag ab 14 Uhr geöffnet hat. Bei der Weihnachtsfeier für den ersten Stock sind auch die Schwestern Birgit Kühl und Ina Ring gekommen, die ihre 93-jährige Mutter Viola besuchen. Gedichte, Musik und kleine Einlagen sind geboten vom Männergesangsverein Erpfting über das Zwergenlied bis zur Geschichte um das Lametta, die Andrea Kirsch-Orth, die den Pflegedienst leitet, vorträgt. Ein Besuch des roten Hauskaters kommt immer gut an und es gibt viele Streicheleinheiten. Der hauseigene Eierpunsch ist einer der Höhepunkte des Nachmittags, denn das Getränk sei legendär und alle freuen sich darauf. Auch die Familie Kühl ist sehr angetan von diesem Nachmittag. „Uns hat es gut gefallen, wir sind gerne hier.“ Viola Kühl ist seit einem Jahr im Pflegeheim.

Icon Vergrößern Adventsfeier im Café. Tanja Hipp (Leiterin des AWO-Seniorenzentrums Bürgerstift) begrüßt alle Gäste. Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Adventsfeier im Café. Tanja Hipp (Leiterin des AWO-Seniorenzentrums Bürgerstift) begrüßt alle Gäste. Foto: Thorsten Jordan

Die Veranstaltung findet im Wiener Café statt und alle machen gerne mit und freuen sich jedes Jahr auf die Feiern, die dreimal (für jedes Stockwerk eine eigene Feier) stattfinden. Dabei gibt es viele Veranstaltungen. „Manchmal kommen wir personell an die Grenze der Leistungsfähigkeit, aber es macht allen immer Spaß“, sagt Hipp. Es gibt ein Harfen-Konzert, der AWO-Mehrgenerationenchor singt, es gibt eine Adventsrunde mit der Senioren-AG des Ignaz-Kögler-Gymnasiums, Weihnachtskonzerte der Bläserklassen der Realschulen Landsberg und Kaufering, ein Adventsbesuch des AWO-Kindergartens und gemeinsames Schmücken des Christbaums in der Wohngruppe und vieles mehr. Als kleines Kino gibt es den „Weihnachtsfilm der Augsburger Puppenkiste“ und an Heiligabend neben einem besonderen Essen um 10 Uhr den Weihnachtsgottesdienst in der hauseigenen Kapelle. Was es Heiligabend zu essen gibt: Schnitzel mit Kartoffel-Gurken-Salat.

Icon Vergrößern Das Zwergenlied freut alle: in der Mitte vorne (von links) Sylvia Kaschek und Elisabeth Morhard (stellvertretende Sozialdienstleitung). Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Das Zwergenlied freut alle: in der Mitte vorne (von links) Sylvia Kaschek und Elisabeth Morhard (stellvertretende Sozialdienstleitung). Foto: Thorsten Jordan

„Wir feiern also vorab, denn Heiligabend ist es bei uns ruhiger“, so Tanja Hipp. Viele werden von ihren Familien nach Hause geholt oder von ihnen besucht.“ Wer nicht abgeholt wird, für den gibt es eine kleine Weihnachtsfeier an diesem Abend in festlicher Runde. Alle Infos gibt es über den Veranstaltungskalender an die Bewohner und Bewohnerinnen. Viele Ehrenamtliche helfen hier gerne und sind sehr erwünscht. Wer mitmachen will: Bewerbungen an die Sozialdienstleitung Svenia Wörndl unter 08191/919518.

Icon Vergrößern Zum Abschluss gibt es als Höhepunkt den hausgemachten Eierpunsch. Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Zum Abschluss gibt es als Höhepunkt den hausgemachten Eierpunsch. Foto: Thorsten Jordan

Das Rezept für den Eierpunsch ist Tradition im Seniorenheim. Die Zutaten: eine Flasche halbtrockener Weißwein, 0,25 Liter Eierlikör, etwas Zucker und Sahne nach Belieben. Man erhitzt den Weißwein, gibt etwas Zucker dazu, rührt den Eierlikör mit dem Schneebesen unter und füllt das in Gläser ab. Es wird mit Sahnehäubchen dekoriert und mit einem Trinkhalm serviert.

Icon Vergrößern Die Hauskatze muss immer mit dabei sein. Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Die Hauskatze muss immer mit dabei sein. Foto: Thorsten Jordan

Icon Vergrößern Die Geschichte Lametta, gelesen von Andrea Kirsch-Orth (Pflegedienstleitung) kommt nicht nur wegen des grünen Hutes gut an. Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Die Geschichte Lametta, gelesen von Andrea Kirsch-Orth (Pflegedienstleitung) kommt nicht nur wegen des grünen Hutes gut an. Foto: Thorsten Jordan

Icon Vergrößern Am Klavier spielt den ganzen Nachmittag Ivana Sousek. Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Am Klavier spielt den ganzen Nachmittag Ivana Sousek. Foto: Thorsten Jordan