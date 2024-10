Bagger beschädigt Telefonleitung am Klinikum

Bei Baggerarbeiten sind am Montagnachmittag zwei Telefonleitungen des Klinikums gekappt worden. Die Folge war laut einer Pressemitteilung des Klinikums ein Ausfall der Telefonanlage. Der Bagger hatte auch weitere Leitungen in der Nachbarschaft beschädigt. In der Nacht auf Dienstag um 1 Uhr war der Schaden schließlich behoben und das Klinikum wieder am Netz.

Durch den Ausfall der Telefonanlage war das Klinikum nicht für externe Anrufer erreichbar, außerdem konnte das Klinikpersonal nicht vom Festnetz aus nach extern telefonieren. „Intern funktionierte die Telefonanlage allerdings, sodass alle Notfall-Alarmierungen im Haus wie gewohnt gehandhabt werden konnten“, berichtet Andreas Schollenberger, pflegerischer Leiter der Zentralen Notaufnahme (ZNA) am Klinikum.

Leitstelle und Polizei werden informiert

Außerdem hatte das diensthabende Team sofort nach der Ausfallmeldung reagiert und bei der Rettungsleitstelle eine Handynummer für den Notfall hinterlegt, war also darüber jederzeit erreichbar, so Schollenberger: „Wenn Gesprächsbedarf zu einem dringenden Notfall vorhanden gewesen wäre, hätte die Leitstelle diese Nummer wählen können, was aber nicht der Fall war – es entstanden keine Verzögerungen in dringenden Angelegenheiten.“ Im Normalfall bringt der Rettungsdienst die Notfallpatienten in die ZNA, ohne vorher anzurufen. Auch gab das Pflegepersonal sicherheitshalber der Polizei Bescheid, die laut Schollenberger manchmal in der ZNA anruft.

Die beschädigten Telefonleitungen wurden so zügig wie möglich repariert. Aufgrund laut der Pressemitteilung „guter Zusammenarbeit und schneller Ursachenforschung“ zwischen der Telekom, den Stadtwerken Landsberg und dem IT-Team war das Klinikum Landsberg ab 1 Uhr nachts wieder vollständig am Netz. (AZ)