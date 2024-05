Bauarbeiten: Umleitung auf der Landsberger Katharinenstraße wird eingerichtet

Die Stadtwerke bauen die Fernwärme im Katharinen-Carré aus. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr auf der Katharinenstraße.

Der Ausbau der Fernwärme im Landsberger Katharinen-Carré schreitet laut einer Pressemitteilung voran. Damit soll demnach eine umweltfreundliche Wärmeversorgung für die Zukunft gewährleistet werden.

Im Katharinen-Carré setzen die Stadtwerke auf ein Heizkraftwerk, das mit nachhaltig produzierten Holzpellets betrieben wird und Wärme erzeugt. Durch die Verbrennung der Pellets entsteht Wärme, die anschließend für die Fernwärmeversorgung genutzt wird. Die Bauarbeiten für den Ausbau der Fernwärme konzentrieren sich nun auf die Israel-Beker-Straße. Von dort aus wird eine Haupttrasse bis zur Katharinenstraße verlegt, um mehrere Wohnblöcke zu versorgen. In einem ersten Schritt werden rund 300 Meter Fernwärmeleitung verlegt und drei Häuserblöcke an das Fernwärmenetz angeschlossen. Perspektivisch ist auch der Anschluss weiterer Gebäude geplant. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Kalenderwoche 25 (ab 17. Juni) an.

Im Zuge der Bauarbeiten wird laut der Pressemitteilung die Verkehrsführung in der Katharinenstraße ab Kalenderwoche 21 (ab 20. Mai) für zwei Wochen temporär angepasst. Fahrzeuge, die stadteinwärts unterwegs sind, werden über die Katharinenstraße einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Für den stadtauswärtigen Verkehr wird eine Umleitung über die Saarburgstraße und die Waldheimerstraße eingerichtet. Verkehrsteilnehmer werden von den Stadtwerken gebeten, die ausgeschilderte Umleitung zu beachten und nach Möglichkeit auf alternative Routen auszuweichen. (AZ)

