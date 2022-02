Bayerische Regierung befürwortet doch viergleisigen Ausbau der S4

Plus Die Engstelle der S-Bahn zwischen Pasing und Eichenau ist schon lange ein Thema. Nun bekräftigt die bayerische Verkehrsministerin das Vorhaben zum viergleisigen Schienenausbau.

Landkreis Im Bayerischen Landtag war unlängst erneut der Ausbau der S4-West ein Thema. Die Staatsregierung spricht sich nun für den Ausbau der S-Bahn-Linie 4 (Geltendorf-Ebersberg) zwischen Eichenau und Pasing auf vier Schienen aus. Das verkündete Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer ( CSU) im Bayerischen Landtag. Von vielen wird dieser Vorstoß begrüßt. Eine Kauferinger Landtagsabgeordnete ist jedoch irritiert über das Vorgehen der Ministerin.