Beim Till-Jubiläum im Stadttheater Landsberg wird lange getanzt

Wahrlich zauberhaften Glanz brachten die Mitglieder der Jungen Bühne als Zauberlehrlinge ins Stadttheater, als sie zur Einstimmung auf einen festlichen Abend, kleine Dinge aus großen Körben feilboten. Sabine Merz-Lerch, die Vorsitzende von Till (Theater in Landsberg am Lech) zeigte sich glücklich über den Nachwuchs, der auch das musikalische Vorprogramm gestaltete und in Kürze das Theaterstück „Die Zauberlehrlinge“ auf die Bühne bringt. Sie sehe es als besondere Wertschätzung, dass zum 25. Geburtstagvon Till „so viele Alle“ an den festlich gedeckten Tischen im Foyer und Obergeschoss Platz genommen hatten.

