Bergbus macht auch in Landsberg Halt

Entspannt ohne Auto in die Berge? Auch in den Sommerferien bringen die Münchner Bergbusse Outdoorfans und Ausflügler an den Wochenenden in die Berge. Am Bahnhof in Landsberg ist ein Halt eingerichtet. Seit Mitte Mai ist der Münchner Bergbus vollständig in den Münchener Verkehrsverbund (MVV) integriert. Für die Fahrgäste bedeutet das: in den Bussen gilt der MVV-Tarif und aktuelle Fahrgastinformationen sind über die Informationskanäle des MVV abrufbar.

Die Erfolgsgeschichte des Bergbusses setzt sich laut einer Pressemeldung des MVV fort: In den vergangenen Jahren wurde der Bus in die Berge durch den Alpenverein München & Oberland organisiert, seit diesem Jahr übernimmt die Landeshauptstadt München die Aufgabenträgerschaft. Zusammen mit dem MVV, dem Mobilitätsreferat der Landeshauptstadt München, dem Alpenverein München & Oberland und den Landkreisen Miesbach und Ostallgäu wurde ein neues Konzept für den Münchner Bergbus auf die Beine gestellt.

Auf zwei Linien fährt der Münchner BergBus seit Mitte Mai samstags und sonntags auf jeweils zwei Fahrten von München aus zu beliebten Ausflugs- und Wanderzielen, die ansonsten mit dem ÖPNV nur schwer erreichbar sind. Der „BergBus 996“ verkehrt nach Pfronten im Ostallgäu und weiter zur Wieskirche im Landkreis Weilheim-Schongau. Der „BergBus 396“ fährt in Richtung Bayrischzell, Leitzachtal/Ursprungpass (Landkreis Miesbach) und weiter nach Thiersee in Tirol.

Der Bergbus macht morgens zweimal in Landsberg Halt

Die Linie 996 führt auch durch den Landkreis. Denn der Weg ins Ostallgäu führt über die A96 und weiter über die B17. In Landsberg hält der Bus samstags und sonntags am Bahnhof auf Bahnsteig 7: zum Einsteigen jeweils um 7.35 und 9.05 Uhr, zum Aussteigen jeweils um 18.15 und 19.45 Uhr. Damit können unter anderem auch die vielen Mitglieder des Landsberger Alpenvereins das Angebot nutzen.

Neben den MVV-Tickets ist auch das Deutschlandticket auf beiden Linien gültig, heißt es in der Pressemeldung. Da der Münchner Bergbus als allgemeiner Linienverkehr verkehrt, müssen keine Sitzplätze vor der Fahrt gebucht werden. Aufgrund der begrenzten Kapazität im Bus wird jedoch empfohlen, im Vorhinein einen Platz zu reservieren. Dazu hat der MVV ein Buchungstool in der MVV-App entwickelt. Fahrpläne, den Streckenverlauf und weitere Informationen über den Münchner Bergbus unter BergBus | MVV (mvv-muenchen.de) und Münchens Bergbus 2024 im MVV: Das Angebot für Wandernde-muenchen.de. (AZ)