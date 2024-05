Beschäftigte von Rational sammeln Spenden für Menschen in der Ukraine

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Rational initiieren eine Spendenaktion, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. Mehr als 10.000 Euro kommen so zusammen.

Eine Gruppe Beschäftigter des Landsberger Großküchenausstatters Rational hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. Die Initiative mit dem Namen „We4Ukraine“ bot laut einer Pressemitteilung Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, durch verschiedenste Aktionen bedürftige Menschen zu unterstützen.

Zum einen gab es eine Tombola. Insgesamt konnten über 700 Lose zu je zehn Euro verkauft werden. Die Gewinnerlose wurden von Dr. Peter Stadelmann, CEO bei Rational und Schirmherr der Aktion, gezogen. Neben der Tombola wurde ein eigens eingerichteter Webshop eröffnet. Dort konnten außergewöhnliche Designs rund um die Produkte und das Firmenjubiläum der Rational AG bestellt werden, heißt es in der Pressemitteilung. Auch ein Jahreskalender mit Bildern aus Landsberg wurde zugunsten des guten Zwecks verkauft. Der gesamte Gewinn ging in die Spendenkasse.

Eine fünfstellige Summe war das Ziel

Das gesammelte Geld fließt an die Organisation „Deutschland hilft – Nothilfe Ukraine“, ein Bündnis aus deutschen Hilfsorganisationen. „Die Spendensumme beläuft sich auf 10.802,29 Euro, was eine beeindruckende Leistung ist. Wir haben uns eine fünfstellige Summe zum Ziel gesetzt und haben es am Ende auch erreicht“, so die Initiatorin der Aktion, Elke Voss.

Manuela Roßbach von „Aktion Deutschland Hilft“ dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Rational anlässlich der Geldübergabe für die Spendensammlung zugunsten der vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine. „Ihre Unterstützung und Solidarität ist außergewöhnlich und spricht für die Menschen in Ihrer Organisation.“ (AZ)

