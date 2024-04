Bezirksjugendorchester: Projekt „Sehnsucht“ erhält Auszeichnung

Der Heinz-Wohlmuth-Preis in der Kategorie „Besondere Konzertprojekte“ geht an den Bezirk Lech-Ammersee. Das Projekt „Sehnsucht“ hat die Beteiligten zusammengeschweißt.

Die Freude war groß, als feststand: Der Heinz-Wohlmuth-Preis 2023 des Musikbundes von Ober- und Niederbayern in der Kategorie „Besondere Konzertprojekte“ geht an den Bezirk Lech-Ammersee. Ausgezeichnet wurde damit laut einer Pressemitteilung das Bezirksjugendkonzert-Projekt „Sehnsucht“ des Jahres 2022. Bezirksdirigent und Orchesterleiter Gerhard Böck sowie Bezirksjugendleiterin Lena Eberl durften den Preis entgegennehmen.

Im Herbst 2022 studierte Gerhard Böck mit den jungen Musikerinnen und Musikern ein besonderes Konzertprogramm ein: Inhalt der ersten Konzerthälfte im November war Kurt Gäbles Märchen-Musical „Freude“. Kernaussage des Werkes ist, wahre Erfüllung in der Gemeinschaft und in der Natur zu finden. Ausgestaltet wurde die orchestrale Darbietung vom Kinder- und Jugendchor der Pfarrei Utting unter der Leitung von Anna Schneider. Bezirksjugendleiterin Lena Eberl und Fridolin Zimmer übernahmen die beiden Solo-Rollen des Gesangs. Für die choreografische und szenische Darstellung der Inhalte sorgte der Kinder- und Jugendförderverein „Zirkusvirus Landsberg“. In der zweiten Konzerthälfte präsentierte das Bezirksjugendorchester Lech-Ammersee Werke für sinfonisches Blasorchester, wie José Albertos „Pompeij“, ein Medley mit Musical-Hits aus „König der Löwen“ oder Thiemo Kraas' „80er KULT(tour)“.

Ein besonderes und aufwendiges Projekt

Besonders herausfordernd sei es laut Böck gewesen, alle Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sänger, Akrobatinnen und Akrobaten, Erzähler sowie Licht- und Soundtechnik zu koordinieren. Am Ende habe es sich aber gelohnt. „Im Bezirksjugendorchester kommen junge, motivierte Leute aus der gesamten Region Lech-Ammersee zusammen, um gemeinsam Musik zu machen. So ein besonderes und aufwendiges Projekt wie ‚Sehnsucht‘ schweißt da natürlich auch besonders zusammen“, so Böck. „Wir sind stolz, für unser Engagement und unsere Mühe mit diesem Preis belohnt worden zu sein.“ Der Heinz-Wohlmuth-Preis wird jedes Jahr für besondere Projekte in drei Kategorien verliehen: Konzertprojekte, Nachwuchsprojekte sowie Engagement-/Kooperationsprojekte. (AZ)

