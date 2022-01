Landsberg

Bürgerbündnis Landsberg: Spaziert der Landrat bei Demos in die falsche Richtung?

Das Landsberger Bürgerbündnis für Demokratie und Solidarität kritisiert das Vorgehen des Landratsamt gegenüber seiner Demonstration und dem erwarteten Corona-Spaziergang am Montag. Das Bild zeigt (von links) Eva Jung (Landsberg bleibt bunt), die Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel (Güne), Manuel Stede, Zweiten Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne), Stadträtin Petra Kohler-Ettner (CSU), Dritten Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD), Patrick Bober und Roland Kronbauer (Die Partei).

Plus Die neue Allgemeinverfügung des Landsberger Landratsamts in Sachen Demonstrationen am Montagabend sorgt für Empörung. Das Bürgerbündnis sieht sich "vorgeführt" und erhebt massive Vorwürfe gegen Landrat Eichinger.

Von Gerald Modlinger

Die Allgemeinverfügung des Landratsamts zur Regelung einer für Montag zwischen 17.30 und 20 Uhr angemeldeten Demonstration auf dem Landsberger Hauptplatz und den erwarteten Spaziergang von Kritikern der Corona-Maßnahmen stößt bei den Veranstaltern der Demo vom „Bündnis für Demokratie und Solidarität“ auf massive Kritik. Bei einem kurzfristigen Pressegespräch am Sonntagvormittag wurde der Behörde vorgeworfen, in ihrer Begründung für die Allgemeinverfügung Tatsachen "komplett" zu verdrehen. Man frage sich, ob im Landratsamt in die falsche Richtung spaziert werde.

