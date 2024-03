Landsberg

Chor- und Orgelmusik widmen sich in Landsberg der Passion

Die Vokalensemble Kempten unter der Leitung von Benedikt Bonelli beim Konzert in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg.

Plus In der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt verschmelzen Kreuzwegstationen und Chorsätze. Winfried Lichtscheidel imponiert mit seinem Orgelspiel.

Von Romi Löbhard

War es eine besinnliche Stunde, die in der Landsberger Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt am späten Nachmittag angeboten wurde? Das sicher auch, vor allem jedoch war es hervorragende Chor- und Orgelmusik, die Interessierte anhören durften. Unter dem Titel „Christus factus est“ sang das Vokalensemble Kempten unter der Leitung von Benedikt Bonelli Chorsätze aus Barock und Romantik. Der Landsberger Dekanatskantor Winfried Lichtscheidel präsentierte im Wechsel mit dem Chor an der Orgel Auszüge aus der Komposition „Der Kreuzweg“ von Marcel Dupré.

Äußerst positiv bereits der Beginn: Das Vokalensemble Kempten, das vermutlich zum ersten Mal in Landsberg auftrat, eröffnete mit einem Chorsatz des Niederländers Johannes Verhulst und beeindruckte mit glasklarem, kräftigem Gesang. Das „Inclina Domine“ wurde als Bitte verstanden und kam auch so bei den Zuhörerinnen und Zuhörern an. Die folgende, von Dupré dunkel-anklagend vertonte erste Kreuzwegstation ließ Lichtscheidel relativ ruhig von der Orgelempore fließen. „Das Blut Jesu Christi“ ist eine weitere Bitte und war vom Chor ein erster Ausflug in den Barock. In der dritten Kreuzwegstation sind bereits Vorahnungen von kommendem Unheil zu hören, allerdings verbunden mit einem zarten Funken Hoffnung, zart registriert vom Organisten. „Timor et tremor“ von Francis Poulenc berichtet von Furcht und Finsternis. Der Komponist hatte den Text einfühlsam vertont, die Sängerinnen und Sänger interpretierten ihn angenehm romantisch. Bei der vierten Station begegnet Jesus seiner Mutter. Deren lautloses Weinen, deren innerliche Trauer und Klage, machte Lichtscheidel mit einem einfachen, klagenden Ton hörbar.

