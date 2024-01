Claus-Peter Reisch hilft mit Bildungsprojekt Flüchtlingskindern in der Türkei

Der Landsberger initiiert ein Projekt für Buben und Mädchen, die in Flüchtlingscamps leben. In "rollenden Klassenzimmern" werden sie auf die Schule vorbereitet.

Jahrelang war der Landsberger Claus-Peter Reisch als Seenotretter auf dem Mittelmeer unterwegs und barg hunderte von Menschen. Jetzt hat er mit „Back to school“ ein eigenes Bildungsprojekt für Flüchtlingskinder in der Türkei gestartet. Kurz vor Weihnachten ging in seinem Beisein das zweite „rollende Klassenzimmer“ an den Start. Unsere Redaktion sprach mit Reisch vor und nach seinem Besuch in der Türkei.

In sieben Missionen war Claus-Peter Reisch als Kapitän auf dem Mittelmeer unterwegs. Er hatte jedoch nicht nur das Glück, hunderte von Menschenleben zu retten – er wurde auch verhaftet und stand vor Gericht. „Solange die Prozesse liefen, wäre es unklug gewesen, wieder zur See zur fahren. Deshalb habe ich einen anderen Weg zu helfen gesucht und bin den Geflüchteten ein Stück weit entgegengegangen“, sagt Reisch. Sprich: Er verteilte mit seiner türkischen Partnerorganisation Imece Lebensmittel und Öfen in Camps zwischen Izmir und Cesme und startete anschließend sein neues Projekt „Back to school“. Ziel ist es, die Kinder in den Camps fit für die türkische Schule zu machen.

In einem Bus werden jeweils 15 bis 16 Kinder unterrichtet. Foto: Claus-peter Reisch

Die Busse fahren als rollende Klassenzimmer in den Camps vor

Für den Unterricht kommen umgebaute Busse als „rollende Klassenzimmer“ in einige ausgewählte Camps. 90 Kinder in sechs Klassen, jeweils 15 oder 16 passen in einen Bus, erhalten dort elementaren Schulunterricht und erlernen die türkische Sprache. Für 170 findet in den Bussen Kindergarten statt. „Über 90 Kinder haben es schon geschafft, in türkische Schulen zu wechseln“, freut sich Reisch, der am 20. Dezember mit dabei war, als der zweite Bus seine „Jungfernfahrt“ antrat. „Kaum bog er um die Ecke des Camps, rannten ihm die Kinder schon voller Freude entgegen.“ Bevor es so weit war, mussten jedoch eilig Schäden, die bei einer nächtlichen Vandalismusaktion von Unbekannten am Bus angerichtet worden waren, behoben werden, erzählt Reisch.

Für die Busse hat ein Architekt eigens ein Konzept zum Umbau in ein Klassenzimmer mit Boden und Tischen sowie Einbaumöbeln aus Holz entwickelt. Bevor sie zum Einsatz kommen, ist viel Vorarbeit zu leisten, denn Camps gibt es viele und nicht jedes ist dafür geeignet. So hören sich die türkischen Helfer vorab um, welche Eltern das Vorhaben begrüßen und holen den örtlichen Bürgermeister sowie den Rektor und die Lehrer der örtlichen Schule mit ins Boot. In Zusammenarbeit mit dieser wird auch der Unterricht abgestimmt.

Claus-Peter Reisch war jahrelang als Seenotretter auf dem Mittelmeer unterwegs. Foto: Johannes Filous, dpa (Archivfoto)

Rund 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge leben in der Türkei, davon 200.000 in selbst errichteten Camps aus Plastikplanen, ohne Wasser- und Abwasseranschluss oder Müllabfuhr. Rund 1000 Kilometer entfernt von ihrer Heimat sind diese Menschen, zumeist Frauen mit Kindern - ihre Anzahl wird auf 100.000 geschätzt - gestrandet. Aus EU-Töpfen erhalten sie keine finanzielle Unterstützung. Um ihnen vor Ort eine Zukunft zu ermöglichen und um zu verhindern, dass sie sich zu einer lebensgefährlichen Flucht über das Mittelmeer aufmachen, unterstützt sie Reisch mit seiner Partnerorganisation, die für das Schulbusprojekt Pädagogen sowie Busfahrer zu in der Türkei üblichen Konditionen angestellt hat.

Lesen Sie dazu auch

Der Unterricht bereitet den Kindern viel Freude

Wie viel Freude der Unterricht in das triste Leben der Kinder zaubert, hat Reisch mit zahlreichen Fotos und Videos dokumentiert. Ganz ohne Aufforderung stellen sie sich in einer Reihe mit ihren Schulsachen unter dem Arm an, wenn der Bus kommt. Voller Eifer wurden jetzt im Winter Schneemänner geklebt und mit großer Genauigkeit Buchstabe für Buchstabe der fremden türkischen Sprache in linierte Hefte gemalt. „Die Kinder beschweren sich sogar, dass es samstags und sonntags keinen Unterricht gibt“, sagt Reisch schmunzelnd. Derzeit herrschen nachts Temperaturen unter null Grad in der Region und es regnet oft heftig. So können sich die Kinder in den geheizten Bussen auch etwas aufwärmen, bevor sie wieder in ihre zumeist unbeheizten Zeltunterkünfte gehen.

Rund 45.000 Euro kostet ein gebrauchter Bus inklusive Umbau und Versicherung. Dazu summieren sich monatlich 7500 Euro für Personal und Spritkosten sowie Schulmaterialien. Dafür sammelt Reisch Spenden und stellte sein Projekt sogar in der Bayerischen Staatskanzlei vor. Mit Erfolg: „Die Bayerische Staatskanzlei war der größte Einzelspender für den zweiten Bus“, freut sich Reisch.

Rund 45.000 Euro kostet ein gebrauchter Bus inklusive Umbau und Versicherung. Foto: Claus-peter Reisch

Mit der deutschen und europäischen Migrationspolitik ist er nicht einig. Europa zu einer Festung abzuschotten, das würde nicht funktionieren. Vielmehr sollten die Fluchtursachen bekämpft werden, beispielsweise, indem die Lebensbedingungen der Menschen in ihren Herkunftsländern verbessert würden, so der Helfer. Um sein Projekt noch bekannter zu machen, hat sich Reisch auch einige prominente Gesichter mit an Bord geholt. Am 21. März wird es eine Benefizveranstaltung mit Günter Grünwald in Starnberg geben und auch Urban Priol habe bereits für eine weitere zugesagt, so Reisch.

Das Spendenkonto für das Schulbusprojekt in syrischen Flüchtlingscamps in der Türkei: DE87 7209 0000 0002 2983 76. Informationen zum Projekt: www.claus-peter-reisch.com