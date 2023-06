Comedian Olaf Schubert ist in Landsberg weit weg vom Rebellen

„Zeit für Rebellen“ heißt das neue Programm von Olaf Schubert. Der Titel verspricht mehr, als der Abend in Landsberg bietet.

Da steht sie nun in ihrem Pullunder mit dem Arcyle Muster, die von Michael Haubold kreierte und dargestellte Kunstfigur Olaf Schubert und startet im seit Februar mit 1400 Besucherinnen und Besuchern ausverkauften Landsberger Sportzentrum ihr aktuelles Programm „Zeit für Rebellen“. Es ist ein Titel, der mehr versprach, als der Abend letztlich bot.

Auch zehrte das Programm noch sehr von den Unbilden der Corona-Zeit, wovon die meisten Menschen nichts mehr hören wollen. Als Erstes gibt es ein paar Erklärungen. So hat der Zuschauer Beifall zu spenden, wenn das auf der Bühne aufgebaute Rotlicht leuchtet. „Der Rebell treibt die Welt an.“ Damit hat Olaf Schubert wohl recht. Robin Hood sei sein Lieblingsrebell und er sei genauso, „bloß moderner“. Auch seinen Mut zeige er nicht so. „Bei mir ist es eher Mut im Stillen.“

Eine bunte Mischung aus mehr oder weniger lustiger Comedy

Es folgt eine bunte Mischung aus Tatsachen und Wahrheiten und mehr oder weniger lustiger Comedy. Die schlechte Bezahlung der Paketboten: „Von 1000 Euro im Monat kann man sehr gut leben – aber nicht in Deutschland.“ Oder: „Wir vergessen, dass wir in einer privilegierten Region leben.“ Mal geht es um Hexenverbrennungen, die mittlerweile untersagt sind – „wegen Feinstaub“. Obwohl: da ist er doch in Landberg am Hexenturm vorbeigekommen und durch das Hexenviertel gelaufen „und ein Feuer soll es heute auch geben“.

Olaf Schubert (Mitte) hatte nach Landsberg auch zwei Freunde (Musiker) mitgebracht. Foto: Thorsten Jordan

Es folgt ein Liedchen, betont kindisch gesungen und mit Anfängerakkorden auf der Gitarre begleitet. Dann die Bundeswehr, die nicht mit herkömmlichen Waffen angegriffen werden muss „wegen der vielen Allergiker unter den Soldaten“. Die seien ganz einfach mit Laktose oder Gluten zu bekämpfen. Warum die deutschen Panzer so teuer sind? „Weil sie genderneutral hergestellt worden sind.“ Dann geht es um die Frauen, die den Mann nicht nur überholen, sondern ihn toppen. In vielen Bereichen seien sie besser als er und gebären – das können überhaupt nur Frauen. Warum? „Wegen der Menstruation“, da legt sich Olaf Schubert fest. Deshalb gebe es den männlichen Menstruationsneid. Weil der Mann also nicht automatisch, ohne Zutun blute, darum müsse er Kriege führen und Blut fließen lassen. Soso.

Episch ausgebreitete Abhandlungen über Sex

Das war ein erster Vorgeschmack auf das, was nach der Pause kommen würde, als das Programm zusehends beziehungsweise hörbar abflachte. Es waren episch ausgebreitete, kaum stubenreine Abhandlungen über Sex und den Akt des Geschlechtsverkehrs. Negativer Höhepunkt war, das Publikum aufzufordern, Aufzählungen unterhalb der Gürtellinie lautstark mitzugrölen. Corona-Quatsch über Homeschooling und Impferei war wenigstens erträglich. Dazwischen ein albernes Schlagerliedchen, die Forderung nach einem Bundesministerium für Männer-Sex – die ersten Besucher begannen abzuwandern. Am Ende des Abends stellte sich zumindest die Berichterstatterin die Frage, ob das nun Comedy, Quatsch ohne Hintergrund oder doch schlicht Publikumsverdummung war. Als Verhohnepiepeln soll es mal (noch) nicht bezeichnet werden.

Rund um den Auftritt des Comedians hatte es in Landsberg Sorge gegeben, dass wegen anderer Veranstaltungen (Lechside Festival, Landsberger Wiesn) die Parkplätze am Sportzentrum nicht reichen. Kurzfristig wurde daher auf einer Wiese in der Pfettenstraße ein Parkplatz eingerichtet, der nach Informationen unserer Redaktion aber kaum genutzt wurde. „Trotz riesiger Parkplatzprobleme konnte das Gastspiel von Olaf Schubert & seinen Freunden pünktlich um 20.30 Uhr beginnen“, teilt dann auch der Veranstalter, das Landsberger Kulturbüro, mit.