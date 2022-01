Corona: Über 700 Omikron-Verdachtsfälle im Kreis Landsberg

Im Landkreis Landsberg nähert sich der Corona-Inzidenzwert wieder der 600er-Marke. Es gibt mehr als 700 Omikron-Verdachtsfälle.

Der Corona-Inzidenzwert sinkt im Landkreis Landsberg erneut. Nachdem der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuansteckungen binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner) am Freitag noch bei 678,4 lag, wird der Wert vom Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag mit 601,6 angegeben. Bislang sind im Landkreis 117 Personen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Über 100 Neuinfektionen

Am Montag vermeldet das RKI 130 Neuinfektionen im Landkreis Landsberg. Am Sonntag war keine Neuinfektion beim RKI gemeldet worden, obwohl es laut Landratsamt rund 150 Fälle gegeben habe. Seit Beginn der Pandemie wurden laut RKI am Montag 10.869 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. In Quarantäne befinden sich nach Angaben des Landratsamts Landsberg derzeit 879 Personen, die positiv auf das Virus getestet wurden sowie weitere 515 Personen, die als enge Kontaktpersonen eingestuft werden. Als genesen gelten laut Landratsamt 9873 Personen, die Zahl der Omikron-Verdachtsfälle liegt bei 759.

Im Klinikum Landsberg werden aktuell sechs Personen mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt, eine davon auf der Intensivstation, so das Landratsamt. (lt)

