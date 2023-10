Das Klinikum Landsberg soll einen "Brutkasten auf Rädern" bekommen

Das Landsberger Klinikum verzeichnet immer mehr Geburten. Auch deshalb soll ein hochkomplexes Gerät für den Transport Neugeborener angeschafft werden.

Bereits vor knapp einem Monat wurde auf der Kinderstation des Klinikums die 1000. Geburt des Jahres verzeichnet. Insgesamt - das stehe jetzt schon fest - werden 2023 wohl rund 1400 Buben und Mädchen das Licht der Welt in Landsberg erblicken, berichtete Dr. Michael Steidl, Leitender Oberarzt der Allgemeinen Kinder- und Jugendmedizin, im Kreisausschuss. Er war in die jüngste Sitzung gekommen, um die Mitglieder von der Anschaffung eines sogenannten Kindertransportinkubators zu überzeugen.

Dabei handle es sich im Prinzip um einen "Brutkasten auf Rädern", sagte Steidl. Mit dem hochkomplexen medizinischen Gerät könne der Gesundheitszustand von Neugeborenen und kleinen Säuglingen genau überwacht werden, es gebe einen Tank für Atemgase oder spezielle Spritzpumpen. Der Brutkasten passe überall da rein, wo auch eine Liege Platz habe.

Das Gerät ermöglicht auch eine wohnortnahe Weiterbehandlung

Laut Dr. Steidl wird so einerseits der interklinische Transport gewährleistet: Neugeborene könnten zur Behandlung in übergeordnete Krankenhäuser gebracht, aber auch nach Landsberg geholt werden. In vielen Fällen sei so eine wohnortnahe Weiterversorgung möglich und das sei auch für den Übergang nach Hause sinnvoll. Doch auch der innerklinische Transport spielt eine Rolle. Durch den Inkubator ist Steidl zufolge ein sicherer Transport zwischen Kreißsaal, OP-Saal und Station möglich.

Ein solcher Hightech-Brutkasten koste zwischen 108.000 und 150.000 Euro und es seien Ärzte und Pflegekräfte mit einer entsprechenden Qualifikation nötig. Der Kreisausschuss sprach sich schließlich einstimmig für eine Förderung in Höhe von maximal 110.000 Euro aus.

