Das Neujahrsbaby im Klinikum Landsberg kommt mit Verspätung

Ungeachtet eines seit drei Jahren andauernden, deutschlandweiten Geburtenrückgangs hat das Klinikum Landsberg erneut Grund, doppelt zu feiern: nämlich das erste Baby des Jahres 2025 und außerdem einen neuen Geburtenrekord im Jahr 2024. Am Neujahrstag hatte es das Hebammenteam allerdings noch unerwartet ruhig. Das erste Baby des Jahres erblickte laut einer Pressemitteilung des Klinikums erst am 2. Januar um 0.20 Uhr das Licht der Welt.

Mihra Günan heißt die Kleine. Sie ist 51 Zentimeter groß und wiegt 2630 Gramm. Papa Mustafa erzählt, sie hätten schon am 31. Dezember das Klinikum aufgesucht. Die Kleine habe den Eltern dann aber doch noch einen ungestörten Silvesterabend ermöglichen wollen. Er und seine Frau hätten den Jahreswechsel auf einer Silvesterparty in der Nähe des Klinikums gefeiert. Am Neujahrstag gegen 6 Uhr in der Früh hätten sie erneut im Klinikum einpassiert – und seien dann geblieben. Dank einer PDA sei die Geburt etwa 18 Stunden relativ schmerzfrei gewesen, ergänzt die frisch gebackene Mama Aysenur. Das Klinikum gratulierte herzlich mit einer Tasche voll Windeln und anderen nützlichen Babyutensilien.

Elia ist das 1438. Baby, das 2024 im Klinikum Landsberg auf die Welt kam. Neben Mama Viktoria Holzmann zeigt das Bild (hinten, von links) die stellvertretende leitende Hebamme Kathrin Golczyk und Dr. Laura Luise Rachow. Foto: Alexa Dorow

Das 1438 Baby im Jahr 2024 kommt am Silvestertag zur Welt

Am Silvestertag war bereits um 2.35 Uhr der kleine Elia auf die Welt gekommen. Und er hatte es besonders eilig. Um 0.30 hatten seine Eltern Viktoria und Andreas Holzmann im Klinikum eingecheckt. Kaum zwei Stunden später konnten sie Elia in den Armen halten. „Er wollte die Silvester-Party nicht verpassen“, lacht Mama Viktoria. Mit der Geburtennummer 1438 ist Elia das Landsberger Klinikum-Rekordbaby des Jahres 2024. So viele Entbindungen in einem Jahr gab es dort noch nie.

2023 wurden 1435 Geburten verzeichnet, im Jahr zuvor waren es 1342. Der positive Trend steigender Geburtenzahlen setzt sich also – entgegen dem Bundestrend – im Klinikum Landsberg weiter fort, heißt es in der Pressemitteilung des Klinikums. Elia wohnt mit seinen Eltern künftig im Landkreis Landsberg. Mihra erholt sich aktuell noch mit Ihrer Mama im geburtshilflichen Bereich der Premiumstation von den Strapazen der Geburt. (AZ)