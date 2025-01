Defekter Spülkasten verursacht Wasserschaden

Laut Polizeibericht ist am Neujahrstag gegen 6.30 Uhr die Integrierte Leitstelle von einem Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Landsberg alarmiert worden, weil in die Wohnung des Mannes Wasser aus der darüberliegenden Wohnung tropfte. Da der betreffende Bewohner nicht vor Ort war, wurde die Wohnung nach Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei geöffnet.

Im Badezimmer wurde ein defekter Spülkasten festgestellt. Dadurch lief Wasser in die Wohnung und drang durch den Boden nach unten. Die Wasserzufuhr wurde abgestellt und das Wasser von der Feuerwehr abgepumpt. Es entstand erheblicher Sachschaden in fünfstelliger Höhe, so die Polizei. (AZ)