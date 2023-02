Landsberg

vor 35 Min.

Demenz und Depression: Wenn alte Menschen nicht ins Krankenhaus wollen

Plus Was machen wir mit älteren Menschen, wenn sie sich nicht helfen lassen wollen. In einer neuen Serie stellen wir Anlaufstellen für Demenz und Depression im Alter vor und berichten über die Schwierigkeiten, mit denen auch Angehörige zu kämpfen haben.

Von Alexandra Lutzenberger Artikel anhören Shape

Das Thema Altern ist keines, das wir gerne an uns ranlassen. Was machen wir nicht alles dagegen, optisch äußerlich, mit Fitness oder vielen Heilwässern oder Anti-Aging-Produkten. Was aber ist, wenn man das Alter nicht mehr verstecken kann, wenn wir selbst alt werden, oder uns um ältere Menschen kümmern müssen, die allein und hilflos sind, aber diese Hilfe gar nicht annehmen wollen, weil ihnen die Einsicht fehlt, dass sie überhaupt Hilfe brauchen. Dieses Thema beschäftigt nicht nur die nächsten Angehörigen, sondern vom Hausarzt über die Klinik auch die Psychiatrie und auch viele Dienstleister vom Pflegedienst über die Betreuungsstelle bis hin zum Pflegeheim. Pflegefachleute und Ärzte betonen häufig, dass das Pflegesystem komplett zusammenbrechen würde, wenn nicht viele Kinder ihre Eltern selbst pflegten. Aber ist das bei Demenz überhaupt machbar? Wir berichten auch über eine Alzheimer-Selbsthilfegruppe, denn diese Krankheit trifft nicht nur die ältere Bevölkerung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen