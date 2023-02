Landsberg

vor 32 Min.

Der 40 Jahre alte Film "Smaragd" feiert im Stadttheater Premiere

Plus Vor 40 Jahren wird in Landsberg ein Film gedreht, der jetzt Premiere feiert. So kommt "Smaragd" beim Publikum an.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Vorwiegend älteres Publikum war gekommen, um zusammen mit dem früheren Filmproduzenten Veith von Fürstenberg die Premiere der Krimikomödie "Smaragd" im Filmforum des Landsberger Stadttheaters anzuschauen. "Wir haben etwas gemeinsam, ich sehe den Film heute auch zum ersten Mal", sagte von Fürstenberg, der in Pürgen lebt, in seiner kurzen Ansprache. Das ist insofern eine Besonderheit, als der Film bereits vor 40 Jahren gedreht wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen