Der Chorverband Landsberg feiert sich mit einem Festkonzert

Plus Vor 90 Jahren schlossen sich sieben Gesangvereine zusammen. Zum Jubiläum zeigten sieben Chöre im Stadttheater ihr Können.

Im März 1933 haben sich in Pürgen sieben Gesangvereine aus der Umgebung getroffen, um eine „Arbeitsgemeinschaft der Landgesangsvereine im Bezirk Landsberg“ zu gründen. Mit dem Zusammenschluss sollte der Weg frei gemacht werden für zwei Sängertreffen im Jahr, um gemeinsam den Chorgesang und die Kameradschaft zu pflegen. Die Arbeitsgemeinschaft wurde zum „Sängerkreis Landsberg“ und kann heuer als „Chorverband Landsberg am Lech e.V.“ (CVLL) auf 90 Jahre zurückblicken. Das Jubiläum feierte der Verband mit einem Festkonzert im Landsberger Stadttheater.

Sieben der mehr als 20 Mitgliedschöre präsentierten nicht nur Chorsätze aus vielen Epochen und unterschiedlichen Strömungen, sondern sorgten auch für viel Stimmung und Begeisterung. „Singen im Gesangverein ist schon sehr alt“, erklärte Moderatorin Elisabeth Seidel. „Schon im Mittelalter haben sich die Menschen zum gemeinsamen Singen getroffen.“ Vereine seien ab Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet worden. „Interessant ist, dass in den ersten Vereinen nur Männer organisiert waren und gesungen haben.“ Das habe sich mittlerweile geändert. Es gibt sie aber noch, die reinen Männergesangvereine. Gleich der zweite Chor des Abends war ein solcher.