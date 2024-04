Der Landsberger Autosalon trotzt dem Aprilwetter

Vor einem Jahr Sonnenschein, heuer Aprilwetter: Wie Aussteller und Besucher auf die äußeren Umstände reagieren.

Das Aprilwetter zeigt sich derzeit von seiner kalten Seite. Regen, Graupel und Schnee erinnern eher an Winter als an Frühjahr. Die Witterung beeinflusst heuer auch das Programm des Landsberger Autosalons auf der Waitzinger Wiese, der am Samstag und Sonntag, 20. und 21. April, zum 23. Mal stattfindet. Etliche Aussteller haben ihr Rahmenprogramm deutlich eingeschränkt. Bei den ausgestellten Fahrzeugen wurde aber nicht gespart. Und das ist gut so. Denn bereits am Samstagvormittag ist das Besucherinteresse überraschend groß.

Helmut Seibold ist der Organisator hinter der Ausstellung. Den Begriff "Mr. Autosalon" hört er zwar nicht gern, dennoch hält er die Fäden zusammen. Im vergangenen Jahr durfte er sich über zwei Tage Sonnenschein und ein entsprechend großes Besucherinteresse freuen. Heuer spielt das Wetter nicht so recht mit, was auch dazu geführt habe, das so mancher Aussteller sein Programm etwas zurückgefahren habe. Tatsächlich fehlen etliche Interaktionen-Bereiche.

Beim Landsberger Autosalon sind heuer 40 Aussteller dabei

Dennoch, die Grundidee eines großen Autohauses auf der Waitzinger Wiese, auf der Markenvielfalt über kurze Wege verbunden wird, ist nicht vom Wetter abhängig. 40 Aussteller, darunter 15 Autohäuser und verschiedene Fachunternehmen bieten auf 23.000 Quadratmetern ein vielfältiges Programm. Neueste Automodelle, Wohnmobile, Motorräder, E-Bikes oder Lastwagen sind zu sehen, altbewährtes und innovatives im Hinblick auf Mobilität.

Und bereits am Samstagvormittag nutzen etliche Besucherinnen und Besucher das Angebot, gut ausgestattet mit Regenjacke und Regenschirm. Wann hat man schließlich schon die Möglichkeit mehrere Automarken vor Ort zu vergleichen, sich im Gespräch mit den Händlern auszutauschen, sich unverbindlich zu informieren, Probe zu sitzen oder gleich eine Probefahrt auszumachen?

Michael Kirchner und Rüdiger Faas, beide aus Landsberg, haben in einem Mercedes Cabriolet der E-Klasse Platz genommen und inspizieren den Wagen und seine technische Ausstattung genau. Sie hätten großes Interesse an der neuesten Technik und wollen sich auch nach Alternativen zu ihren aktuellen Fahrzeugen umsehen. Beide sind eher Anhänger der Verbrenner-Motoren. Rüdiger Faas sieht Elektroautos kritisch. Er macht unter anderem die Reichweite und das Gewicht als Problem aus. "Es ist schön, dass beim Autosalon nicht nur Elektroautos ausgestellt werden", sagt er. Auch wenn sie sich viel im Internet informieren, das Angebot der Ausstellung sei nicht zu schlagen. Es sei eben ein Unterschied, ob man ein Auto in einem Video oder auf Fotos sieht oder darin Probesitzen kann.

Das Dach des Cabriolets ist in wenigen Sekunden eingefahren

Marcel Peter vom Mercedes Autohaus Medele Schäfer in Landsberg blickt zum Himmel. Dunkle Wolken ziehen von Westen heran. Dennoch lässt er Michael Kirchner und Rüdiger Faas weiterhin im Cabriolet fachsimpeln. Via Autoschlüssel könne er das Dach in wenigen Sekunden wieder einfahren, meint Marcel Peter. Den Wagen wegen des Wetters nicht auszustellen sei keine Option gewesen. Der Sommer naht, da wecken Cabriolets das Interesse. Häufige Nachfragen gibt es am Samstagvormittag aber nach den Transportern der neuen V-Klasse, sagt Marcel Peter.

Ein paar Schritte weiter nutzen Oliver Vogel, Johannes Drexl und Jennifer Först am Stand von Schorer+Wolf einen kurzen Moment aus, als die Wolken die Sonne durchlassen und legen sich in die mitgebrachten Sonnenstühle. Gutachten, Prüfungen und Sicherheit sind die Leistungen des Unternehmens am Standort in Landsberg, der mittlerweile 30 Mitarbeitende hat, wie Johannes Drexl sagt. Die Besucherinnen und Besucher kämen mit unterschiedlichsten Fragen an den Stand. Ist der Schaden am Fahrzeug wirklich ein Mangel? Kann ich Einzeluntersuchungen oder ein Gutachten durchführen lassen? Damit es ihnen nicht kalt wird, haben Jennifer Först und Johannes Drexl einen Elektroofen im Stand aufgestellt und für den Notfall Thermosohlen für die Schuhe mitgebracht.

Einen kleinen Heizkörper könnte auch Christopher Erler in sein Zelt stellen, das er an ein Fahrzeug bei Nissan Schaller angebaut hat. Es ist eine Art Vorzelt und über eine Leiter gelangt man in den Schlafbereich, der sich auf dem Dach des Autos befindet. In wenigen Minuten sei das Zelt aufgebaut. Ab 1700 Euro ist das Dachzelt zu haben, das Christopher Erler über seine Friedberger Firma "Offraod Junkie" verkauft. Viele Jahre, seit 2001, hat er Dachzelte vermietet, jetzt bietet er ein Modell auch zum Verkauf an. Es sei ideal für einen Wochenend-Ausflug, mietbar mit und ohne Vorzelt.

Der Landsberger Autosalon findet am Samstag und Sonntag, 20. und 21. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr auf der Waitzinger Wiese in Landsberg statt. Auch das Landsberger Tagblatt ist mit einem Stand vertreten. Dort gibt es unter anderem leckere Bio-Äpfel vom CAP-Markt in Landsberg und Gewinnspielkarten für einen vom Reisebüro Vivell gesponserten Reisegutschein im Wert von 1500 Euro.