Der Landsberger Seenotretter Reisch gründet das rollende Klassenzimmer

Claus-Peter Reisch (Mitte sitzend) bei einem Besuch in der Schule für syrische Flüchtlingskinder in der Türkei.

Plus Der frühere "Lifeline"-Kapitän Claus-Peter Reisch aus Landsberg hat eine eigene Organisation für Menschen in Not gegründet. Was er damit bewirken will.

Von Hertha Grabmaier

Während Schüler hierzulande den Weihnachtsferien entgegenfiebern und das Christkind zur Erfüllung ihrer vielen Wünsche sehnlichst erwarten, müssen syrische Kinder im weniger als 2000 Kilometer entfernten Flüchtlingslager bei Izmir in der Türkei mit einer völlig anderen Welt zurechtkommen. Da gibt es kaum Materielles, auf das sie sich freuen können. Unterrichtsstunden zum Beispiel sind etwas Wunderbares, die Kinder lieben es zu lernen und sind glücklich, wenn überhaupt eine Struktur dafür geschaffen werden kann. Genau da setzt ein Projekt des Landsbergers Claus-Peter Reisch an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

