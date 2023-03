Landsberg

Der letzte Schritt zu einer Wohnungsbaugesellschaft in Landsberg

Auf diesem Grundstück in der Katharinenstraße 64 in Landsberg soll die Wohnungsbaugesellschaft Wohnungen bauen.

Plus Eine Wohnungsbaugesellschaft soll in Landsberg bezahlbaren Wohnraum schaffen. Doch es gibt deutliche Kritik an dem Konstrukt.

Von Thomas Wunder

In Landsberg fehlt es an bezahlbarem Wohnraum. Die Stadt will die Situation langfristig ändern. Eine Mehrheit im Stadtrat sieht die Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft als Lösung. Am Mittwochabend soll in der Sitzung des Stadtrats der letzte Schritt für deren Gründung gemacht werden. Es geht um die Zustimmung zu den Gesellschaftsverträgen und die Ermächtigung für die Oberbürgermeisterin, die Gesellschaft zu gründen. Doch nach wie vor gibt es Kritik, vor allem vonseiten der CSU-Fraktion um Haushaltsreferent Christian Hettmer.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 28. September vergangenen Jahres gegen die Stimmen der CSU die Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft beschlossen. Am Tag danach postete Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) in den sozialen Medien: "Ich bin davon überzeugt, dass dies die richtige Lösung ist, um dauerhaft bezahlbaren neuen Wohnraum in Landsberg zu schaffen." Die Wohnungsbaugesellschaft solle darüber hinaus auch die städtischen Wohnungen sanieren und damit langfristig erhalten. Mit der Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft wirbt die UBV schon lange. Auf deren Homepage ist dazu zu lesen: "Um dem spekulativen Immobiliensektor den Boden zu entziehen, muss die Stadt selbst Wohnungen bauen und diese auch langfristig verwalten. Deshalb setzen wir uns für die Gründung einer städtischen Wohnbaugesellschaft ein. Landsberg muss mehr für die Bürger und weniger für die Bauträger bauen."

