Der Maler Wieland Lingnau und das "Blaue Leben"

Plus Wieland Lingnau zeigt neue Bilder im Kunsthaus Grimme in Landsberg. Der Künstler gewährt interessante Einblicke in sein Schaffen.

Von Hertha Grabmaier

Mit Anfang 50, noch während seiner 30 Jahre währenden, intensiven Tätigkeit als Facharzt für Urologie, fühlte Wieland Lingnau eine immense Pression zum Malen in sich. In dieser Lebensphase entstanden in großen Abständen einige wenige Bilder. Kurz vor Ende seines Berufslebens trat der Drang immer mehr in den Vordergrund und ließ seitdem eine enorme Bilderflut entstehen. „Ich bin kein Hobbymaler, ich verspüre einen starken Zwang zum Malen“, bekannte der 1934 geborene, am Ammersee lebende Wieland Lingnau, während der Vernissage im Kunsthaus Grimme in Landsberg.

15 seiner, trotz strenger Linien, in der Bildgestaltung, leicht und luftig wirkende Bilder, aus seinem insgesamt 500 Arbeiten umfassenden Gesamtwerk, laden zur Betrachtung ein. In seiner Begrüßung erklärte Wolfgang Grimme, warum die Farbe Blau in verschiedenen Tönungen in den Ölgemälden von Wieland Lingnau so präsent ist. „Der Künstler liebt das Wasser, das Meer, das Schwimmen und den Ammersee“, so Grimme. Ganz ohne blau kommt das sonnengelb grundierte Werk „Mai“ aus, auf dem die rotgewandete Dame den Frühling auf ihrem schwarzen Hut trägt. In „Sicilia“, mit der eisblauen Hauswand und den dunklen Autos im Hintergrund, sind zwei Menschen, mit feinen Pinselstrichen verewigt, eine am Tisch sitzend, die andere stehend. Da lässt sich mit viel Fantasie einiges hineininterpretieren, für den Künstler ist es ein Treffen zweier Mafia-Mitglieder.

