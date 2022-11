Kulturförderpreis: Die Randthemen der Gesellschaft beleuchten

Den Sonderpreis des Landkreises bei den Kulturförderpreisen erhält die Gruppe "Randerscheinungen". Die Preisverleihung fand am Freitag statt.

Zehn Jahre "Randerscheinungen": Das waren zehn Jahre Aktionen, Theater, Workshops zu Themen, die immer noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und das auch nicht so schnell schaffen werden. Randerscheinungen eben, wie sich der gemeinnützige Verein zunächst nach seinem ersten Theaterstück nannte und der mittlerweile als "Viva Randerscheinungen" aus der kulturellen und sozialen Szene in Landsberg nicht mehr wegzudenken ist. Für dieses vielfältige Engagement wird Viva mit dem Sonderförderpreis 2022 des Landkreises Landsberg ausgezeichnet.

Gegen die gesellschaftliche Ausgrenzung einsetzen

Die Idee, Randthemen der Gesellschaft näher zu beleuchten und sich mit ihnen intensiv auseinanderzusetzen, entstand vor zehn Jahren in Buenos Aires. Der Landsberger Maximilian Huber hielt sich in Argentinien auf und erlebte gesellschaftliche Ausgrenzung. Zurück in Deutschland initiierte er gemeinsam mit Julian Pietsch, einem Freund aus Kindertagen und der Schulzeit, das Vorhaben. Persönliche Erfahrungen mit Ausgrenzung und deren traumatisierende Wirkung seien laut Maximilian Huber der Anstoß gewesen. "Mit der Arbeit an Texten und auf der Bühne verarbeiteten wir diese Erfahrungen." Es entstand ein erstes Theaterstück, das 2013 im Landsberger Stadttheater aufgeführt wurde und dem bisher acht weitere Theaterstücke beziehungsweise Performances folgten. Ein Jahr später erhielt der Verein als "Projekt Randerscheinungen" die Gemeinnützigkeit. Dessen Mitglieder verschrieben sich der Aufgabe, nicht nur Integration und Inklusion zu thematisieren, sondern auch Ausgrenzungen aufzuweichen und näher zur Mitte zu bringen. "Wir setzen uns für Menschenrechte, Diversität, Vielfalt und gegen Diskriminierung jeglicher Art ein." Das wurde und wird auch weiterhin vorwiegend kulturell, mit Theater, Film oder Ausstellungen umgesetzt. In Workshops werden diese Themen zusätzlich bearbeitet und besprochen.

Auch ein gesellschaftskritisches Magazin gibt es

Seit 2015 produziert der Verein zusätzlich das gesellschaftskritische "rMAGAZIN". Vor einem Jahr wurde der Name in "Viva Randerscheinungen" geändert. Die Ziele bleiben dieselben: "Der Verein setzt weiterhin stark auf Beteiligung, Diversität, Nachhaltigkeit und vor allem Dialog", betont Maximilian Huber, "so wie auch 'Viva' für Vielfalt, Integration, Verantwortung und Auftrag steht." Wichtig sei dabei nicht nur die öffentliche Präsentation. "Im Hintergrund wird sehr viel mit Menschen gearbeitet, interkulturell und generationenübergreifend", erklärt Huber. "Wir bieten soziale Projekte an, betreiben Aufklärungsarbeit. Unsere Werte sind Achtsamkeit, Respekt, Zusammenhalt." Viva Randerscheinungen sei deshalb kein reines kulturelles, sondern ein soziales Kunstprojekt.

Bei der Preisverleihung am Freitag, 18. November, im Stadttheater präsentiert sich der Verein, der bereits mehrfach, unter anderem mit dem Ellinor Holland Kunstpreis der Augsburger Allgemeinen und dem Exnorm Award der Beruflichen Schulen, ausgezeichnet wurde, mit Ausschnitten aus Dokumentationen.

