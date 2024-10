Die VR-Bank Landsberg-Ammersee ergänzt ihre Geschäftsleitung

Mit der Ernennung des Bereichsleiters und bisherigen Prokuristen Dominik Ertl zum Generalbevollmächtigten hat die VR-Bank Landsberg-Ammersee jetzt die Neuaufstellung der Führungsebene abgeschlossen. Das teilt die Genossenschaftsbank in einer Pressemeldung mit.

Um auch weiterhin die aus eigener Sicht überaus positive Entwicklung der Bank voranzutreiben, hätten Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam beschlossen, die Führungsebene für die Zukunft zu stärken. Fand der heutige Vorstandsvorsitzende Stefan Jörg bei seinem Amtsantritt eine Bank mit einer Bilanzsumme von 500 Millionen Euro und rund 10.000 Mitgliedern vor, so hätten sich diese Zahlen in den vergangenen 13 Jahren mehr als verdoppelt. Auch das betreute Kundenvolumen, also die Summe der Gelder, um die sich die VR-Bank im Haus und bei ihren Verbundpartnern für ihre Kunden „kümmert“, sei massiv gewachsen. „Heute sind dies fast 2,2 Milliarden Euro, entstanden aus etwas mehr als einer Milliarde in 2011“, so Jörg.

Bürokratie und Regulationswut als Herausforderung auch für Banken

Auch sind die Herausforderungen für einen Vorstand seit damals angestiegen, heißt es in der Presseerklärung. Wie viele andere Branchen stünden auch die Banken heute vor einer überbordenden Bürokratie und der allbekannten Regulationswut. „Die Last auf mehrere Schultern zu verteilen, war das Ziel der Neuausrichtung unserer Führungsmannschaft“, erläutert Stefan Jörg weiter. Diese ist nun mit der Ernennung von Dominik Ertl zum Generalbevollmächtigen abgeschlossen.

Ertl ist in der VR-Bank Landsberg-Ammersee kein Unbekannter. Als dualer Student startete er 2007 seine Laufbahn bei der Landsberger Genossenschaftsbank. Nach seinem Abschluss als Bachelor of Arts (B.A.) wechselte er in den folgenden Jahren die Seiten und sammelte Erfahrungen als Bankenprüfer bei namhaften Prüfungsgesellschaften. In dieser Zeit baute er sich eine umfassende Expertise zum Thema Bankaufsichtsrecht und Prozessmanagement auf. Darüber hinaus legte er 2017/2018 erfolgreich das Steuerberaterexamen ab. Seit 2019 ist Dominik Ertl wieder zurück in Landsberg: Als Bereichsleiter der Marktunterstützung Aktiv ist er in die VR-Bank Landsberg-Ammersee zurückgekehrt, seit 2020 ist er Prokurist. (AZ)