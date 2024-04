Landsberg

Die VR-Bank will an der Oidn Wiesn festhalten

Plus Bald wird entschieden, ob große Zelte in der Landsberger Innenstadt erlaubt bleiben. Die VR-Bank möchte ihr Fest gerne weiter auf dem Hellmairplatz ausrichten.

Von Dominik Stenzel

Die Zukunft der Oidn Wiesn auf dem Hellmairplatz hängt davon ab, ob in der Altstadt auch weiterhin Festzelte aufgebaut werden dürfen. Nach der Vertagung in der Februar-Sitzung des Stadtrats soll nun am Mittwoch, 17. April, eine endgültige Entscheidung fallen. Der Vorstandsvorsitzende Stefan Jörg bekräftigt gegenüber unserer Redaktion, dass die VR-Bank Landsberg-Ammersee mit dem beliebten Fest gerne in der Stadt Landsberg bleiben würde. Doch für den Fall der Fälle steht auch ein Ausweichen auf alternative Standorte im Raum.

In den vergangenen Jahren fand die Oide Wiesn immer am letzten Sonntag der Sommerferien statt. Im September lockte die Veranstaltung rund 5000 Besucherinnen und Besucher in die Landsberger Innenstadt. Doch schon zuvor – im März 2023 – war eine Diskussion darüber entbrannt, ob dort künftig der Aufbau großer Festzelte überhaupt noch erlaubt sein soll. Auslöser war ein Antrag, den Stadtrat Christoph Jell (UBV) auf Anregung dreier Gastronomen bei der Stadtverwaltung eingereicht hat. Die Beweggründe erläuterten Manuela Sauter (Sonderbar), Blanka Salzinger (Kartoffelwerk), Claus Moritz und Dominik Wagmann (beide Hellmairs) gegenüber unserer Redaktion. Sie berichteten von Umsatzeinbußen wegen des Zelts für die Oide Wiesn, da sie – Auf- und Abbau eingerechnet – einige Tage ihre Außenbereiche am Hellmairplatz nicht nutzen könnten.

