Die Zwillinge begeistern mit Musik vom Feinsten

Seit mehr als vier Jahren setzen sie Musikkenner in der näheren und weiteren Umgebung in Erstaunen: Die Landsberger Zwillinge Melanie und Franziska Überreiter sind Naturtalente, Naturgewalten am Klavier. Seit sie das geforderte Mindestalter erreicht haben und auch die passende Kategorie im Programm ist, mischen sie den Wettbewerb Jugend musiziert auf. Und sahnen jedes Mal ab: Heuer erhielten sie nicht nur die Höchstpunktzahl, sondern zusätzlich auch die Weihe der Jury, die meinte, die beiden, die erst vor Kurzem elf Jahre alt wurden, spielten „wie von einem anderen Stern“. Bei der Langen Kunstnacht werden Franziska und Melanie den Ellinor holland Kunstpreis des Landsberger Tagblatts im Stadttheater mit Musik vom Allerfeinsten eröffnen und auch beschließen.

Begonnen hat alles mit Mutter Überreiter. Sie wollte Klavier spielen lernen und startete mit Stunden bei einer Landsberger Klavierlehrerin. Schnell wollten die kaum fünf Jahre alten Töchterchen das auch. Sie begannen bei derselben Pädagogin, waren nach kurzer Zeit jedoch Schülerinnen bei Dr. Maximilian Hofbauer. Dort explodierte schier das musikalische Können. Schnell beeindruckten sie mit nicht nur virtuos perfekt gespielten, sondern auch wunderbar gestalteten Kompositionen aus verschiedenen Musikepochen, haben bereits Stücke von George Gershwin und Leonard Bernstein im Repertoire. Talent ist das eine, es gehört aber auch viel Üben dazu. Bleibt da noch Zeit für Anderes?

Das LT unterhielt sich mit Melanie und Franziska. Und trifft auf zwei sehr aufgeschlossene, fröhliche, entspannte, harmonieumwehte Mädchen, die derzeit körperlich in die Höhe schießen. Gerade haben sie eine Klavierstunde bei Dr. Hofbauer genossen. Wie er so ist? „Also wir finden ihn sehr gut“, sagen beide. „Er erklärt gut, wie wir spielen sollen, macht uns auf Fehler aufmerksam und sagt uns auch eine Lösung.“ Die Stunden in der Städtischen Sing- und Musikschule sind mittlerweile der eine Teil der Ausbildung. Zusätzlich sind sie seit einiger Zeit bei Professor Thomas Böckheler an der Hochschule für Musik und Theater in München. „Der ist auch gut für uns, aber vielleicht nicht so streng wie Herr Hofbauer.“ Geübt wird täglich zwei oder drei Stunden – „freiwillig“, versichert das Pärchen. „Dafür haben wir zwei E-Pianos und einen Flügel.“ Das sind so etwas wie Familienmitglieder: „Unsere E-Pianos heißen Camilla und Melissa, der Flügel hat den Namen Bonny. Von dem wissen wir auch den Geburtstag.“ Am 10. Juni 2021 zog er bei Überreiters ein. „Wenn wir wirklich mal streiten, dann geht es um den Platz am Flügel. Aber meistens lachen wir gleich wieder drüber.“

Neben der Musik gibt es etliches, was den Zwillingen Freude bereitet und wofür locker Platz ist. „Wir joggen jeden Tag mit Mama, zeichnen und lesen. Und wir toben gern!“ Letzterem kann Hofbauer nur beipflichten. „Die beiden sind Bewegungsmonster, die Musikschule ist ein regelrechter Spielplatz.“ Gerade haben sie die fünfte Klasse am Dominikus-Zimmermann-Gymnasium beendet. Das so erfolgreich, dass sie von der Schule dafür Kinogutscheine erhielten. „Bücher wären uns eigentlich lieber gewesen“, sagen Melanie und Franziska, auf die auch Handy und Tablet nur wenig Anziehungskraft ausüben. Berufswunsch? „Wir wollen Pianistinnen werden, am liebsten als Duo.“ Dazu umarmen sich Melanie und Franziska und drücken sich gegenseitig viele Küsschen auf die Wangen.

Das Programm des Ellinor Holland Kunstpreises:

Die Ausstellung mit den bildenden Künstlern ist im Altstadtsaal der VR-Bank Landsberg-Ammersee ab 18.30 Uhr zu sehen. Die Versteigerung und Verleihung des Ellinor-Holland-Kunstpreises findet dort ab 21 Uhr statt. Vorab kann man im Landsberger Tagblatt per Mail Gebote für die Kunstwerke abgeben. Das Hellmairs steht ebenfalls an diesem Abend ganz im Zeichen der Kunstnacht. Als weiterer Partner des LT kann man hier nicht nur einen Drink genießen, sondern auch Feuerkunst erleben und die Tänzerinnen der Tanzschule Kirschgrün. Ein DJ an der Outdoor-Bar lädt zum Zwischenstopp ein und es gibt eine „Künstler-After-Party“ im Freien. Auch im Foyer findet nach den Auftritten im Theater ab 21 Uhr in dieser Nacht eine Party statt.

Was erwartet unserer Besucher beim Ellinor Holland Kunstpreis noch? Eine Ausstellung mit Werken der Künstlerin Anette Meier Goldmann bei Feller Mielke Rechtsanwälte und ein kleines aber feines künstlerisches Programm im Stadttheater. Dort gibt es Fotografien aus zehn Jahren Kunstpreis von Thorsten Jordan im Foyer des Stadttheaters zu sehen. Das künstlerische Programm an diesem Abend gestalten im Stadttheater ab 18.30 Uhr Maximilian Hofbauer und die Zwillingsschwestern Franziska und Melanie Überreiter am Klavier sowie Kunstpreisträger und Tänzer Dustin Klein mit einer eigens für die Kunstnacht ausgedachten Choreografie. Der Zauberer Louis von Eckstein zaubert ein wenig vor der Versteigerung und auf der Bühne. Einen Überraschungsauftritt plant die Gruppe "Viva Randerscheinungen".