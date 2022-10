Landsberg

18:58 Uhr

Diskussion: So könnte das Wohnquartier an der Pfettenstraße aussehen

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger kamen zum Aktionstag in die Grundschule an der Platanenstraße.

Plus Nördlich der Landsberger Justizvollzugsanstalt könnten bis zu 250 Wohnungen entstehen. Was sich Bürger am Informationstag fürs neue Quartier wünschen.

Von Oliver Wolff Artikel anhören Shape

Eifrig schrieben die Bürgerinnen und Bürger auf Kärtchen, was sie sich fürs geplante Baugebiet an der Pfettenstraße in Landsberg wünschen. Diese legen sie dann auf ein großes, ausgedrucktes Luftbild des Areals. "Hier habe ich schon einen Feldhasen gesehen", steht auf einer der Kärtchen, das auf dem freien Gelände zwischen Justizvollzugsanstalt (JVA) und Wohngebiet abgelegt ist. Rund 80 Bürgerinnen und Bürger sind der Einladung der Stadt Landsberg zum Aktionstag in die Grundschule an der Plantanenstraße gefolgt, um sich über das geplante Baugebiet zu informieren und zu diskutieren sowie Anregungen und Kritik vorzutragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen