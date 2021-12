Landsberg

vor 16 Min.

Eine Landsbergerin erfüllt sich den Traum von der Praxis schnell

In Landsberg gibt es eine neue Hausarztpraxis: Dr. Michaela Freifrau von der Borch (Fachärztin für Innere Medizin und Reisemedizin) wird von ihrem Mann Dr. Philip von der Borch unterstützt.

Plus Dr. Michaela von der Borch hat im Landsberger Osten eine neue Hausarztpraxis. Ihr Mann fungiert als Manager. Wo die Landsbergerin ihre Behandlungsschwerpunkte hat.

Von Ulrike Reschke

In der kürzlich neu eröffneten internistischen Hausarztpraxis von Dr. Michaela von der Borch symbolisiert eine große Weltkarte an einer Wand ihres Lieblings-Behandlungszimmers einen Schwerpunkt der Internistin: die Reisemedizin. Die Karte puzzelte die neue Hausärztin im Landsberger Osten (Münchener Straße) mit Freunden zusammen. Das Wandbild verdeutliche ideal die Dimensionen von Kontinenten und Inseln, sagt sie. Für den beruflichen Schwerpunkt neben der internistischen hausärztlichen Medizin entschied sich die 37-Jährige aufgrund ihrer eigenen Leidenschaft fürs Reisen. Sie berät zur Vorsorge bei geplanten Reisen und verabreicht beispielsweise Gelbfieberimpfungen. Ihre Praxis bietet auch Corona-Impfungen an, anfangs zweimal wöchentlich, inzwischen viermal pro Woche.

