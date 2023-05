Landsberg

Ein Rundgang über den Veitsmarkt in der Landsberger Altstadt

Plus Es ist Veitsmarkt in Landsberg. Rund 45 fahrende Händlerinnen und Händler bieten ihre Waren zwischen Haupt- und Georg-Hellmair-Platz feil. Ein Rundgang über das Marktgelände.

Von Frauke Vangierdegom

Karl und Ines Germann aus der Schweiz sind eigens nach Landsberg gekommen, um sich auf dem Veitsmarkt in der Altstadt umzuschauen. "Wir machen gerade Urlaub in Bad Wörishofen und haben ein Plakat vom Veitsmarkt in Landsberg gesehen", erklärt Karl Germann. Bei sommerlichem Wetter schlendert er mit seiner Frau über den Haupt- und Georg-Hellmair-Platz und durch die Ludwigstraße. "Der Markt ist zum Glück nicht so groß", freut er sich. In seiner Heimat in Amriswill in der Nähe von Romanswill am Bodensee seien Märkte oft viel größer und überlaufener.

Ines Germann hat gleich am Anfang des Veitsmarkts, der noch bis Sonntag andauert, einen Schmuckstand entdeckt und dort einen Kinderring für die Enkelin gekauft. Ein besonderes Ziel haben die beiden an diesem Freitagmittag nicht, sie möchten sich treiben lassen über das Marktgelände mit den rund 45 Ständen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

