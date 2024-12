Ein Treffen mit dem Landsberger Nikolaus

Er ist 1,85 Meter groß, hat weiße Locken und einen grauen Bart: Also ein Nikolaus, wie man ihn sich gar nicht schöner vorstellen kann. Eigentlich verrät man auch nicht, wer denn auf dem Landsberger Christkindlmarkt als Nikolaus unterwegs ist. Die meisten Erwachsenen, die ihn am Donnerstag beim Auftritt von Nikolaus und dem Knecht Ruprecht am Hellmairplatz waren, kennen Thomas Tauscher aber ohnehin. Entweder von der Gruppe take4friends, die zahlreiche Auftritte hat oder von anderen Events mit anderen Gruppen. Tauscher kam „wie die Jungfrau zum Kind“ zum Job. „Durch mein vorlautes Mundwerk. Ich habe aus Scherz eine Nachricht geschrieben, als ein Christkind gesucht wurde. Ich könnte zwar nicht als Christkind auftreten, aber als Nikolaus. Und schon hatte ich den Job.“ Den Knecht Ruprecht brachte er gleich mit. „Er ist auch Mitglied der Gruppe und heißt Klaus Dieter Treude.“ Beide traten schon am 5. Dezember am Hellmairplatz auf und die Geschichte dazu gibt es im LT nun 6. Dezember, am Nikolaustag. Der Knecht Ruprecht ist meistens bei den Kindern nicht so beliebt – Band-Kollege „Joschi“ Treude macht das nichts aus. Er ist seit 2021 mit dabei.

Icon Vergrößern Thomas Tauscher ist der Nikolaus am Landsberger Christkindlmarkt. Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Thomas Tauscher ist der Nikolaus am Landsberger Christkindlmarkt. Foto: Thorsten Jordan

Landsberger Nikolaus spielt auch gerne Schlagzeug

Am Donnerstag drängten wieder viele Kinder um den Nikolaus und fragten ihn, ob er ihnen auch sicher ihre Geschenke bringen würde. „Und es gibt wieder viele Selfies“, sagt Tauscher. Auch mit den Eltern. „Es macht einfach großen Spaß.“ Die Kinder seien vorwitzig oder ehrfürchtig, aber auf jeden Fall sehr interessiert. Einer seiner größten Fans ist seine mittlerweile 88-jährige Mutter Ingrid. „Sie ist bei jedem Auftritt mit dabei, ob Musik oder Nikolaus.“ Tauscher schlüpft nur am Christkindlmarkt in die Rolle des Nikolaus, Hausbesuche macht er keine. Einzige Ausnahmen sind der Kindergarten in Hurlach und das Landsberger Eisstadion, denn dort tritt er am 8. Dezember beim Publikumslauf auf und verteilt kleine Geschenke. „Ich kann zwar eislaufen, aber da sich viele immer an den Mantel hängen, habe ich Spikes an den Stiefel, damit der Nikolaus nicht auf den Boden fällt“, so Tauscher.

Icon Vergrößern „Take4Friends“ spielten auch bei der Buchvorstellung von Johnny Cashs Zeit in Landsberg. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen „Take4Friends“ spielten auch bei der Buchvorstellung von Johnny Cashs Zeit in Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Die langen Haare und der Bart gefallen ihm gut. „Ich war lange bei der Bundeswehr und musste kurze Haare haben“, erklärt er. Jetzt genießt er die Zeit mit langen Haaren und lässt sie den Bart, wie auch beispielsweise die Schauspieler in den Passionsspielen in Waal oder in Oberammergau, seit Juni wachsen. Tauscher ist in Landsberg geboren und man kennt ihn von vielen Auftritten als Schlagzeuger vorwiegend bei take4friends. Sie machen altersgerechte Musik sagt er lachend. „Wir sind mittlerweile alle über 60 und es gibt bei uns einen Mix auf den 70er-, 80er- und 90er-Jahren.“ Der nächste Auftritt ist an Silvester im Offside im Sportzentrum. Vormittags von 10 bis 14 Uhr, das habe schon Tradition. Und zum Jubiläum des Stadttheaters ist er im März auch dabei bei einem Konzert mit der Band rund um Rechtsanwalt Joachim Feller. Tauscher lebte nicht immer in Landsberg, er war auch in Köln, aber die Liebe zum Heimatort blieb immer bestehen, bis er schließlich wieder hierherzog.