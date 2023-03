Eine Ausstellung befasst sich mit dem Schicksalsjahr der Juden in Landsberg

Im Landsberger Rathaus wird eine Ausstellung aus mehreren Anlässen wieder aufgenommen. Im Mai steht dann eine besondere Festwoche zum Liberation Concert.

Am Samstag, 1. April, wird im Foyer des Historischen Rathauses Landsberg die Ausstellung "'…unerwünscht' 1938 – Schicksalsjahr der Landsberger Juden" eröffnet. Für die vom Förderverein Liberation Concert initiierte Wiederaufnahme gibt es für diese Veranstaltung laut einer Pressemitteilung mehrere Anlässe. „Die von Franz Xaver Rößle, Volker Gold und Wolfgang Schönfeld kuratierte Ausstellung war vor fünf Jahren ein großer Erfolg“, erklärt Karla Schönebeck vom Förderverein. "Ihr Informationsgehalt ist aus unserer Sicht viel zu bedeutend, um sie in einem Depot dem Vergessen auszusetzen.“ Gleichzeitig will man die Erinnerungs- und Gedenkkultur einer kritischen Bestandsaufnahme unterziehen.

Die Landsberger Sonderausstellung findet im Vorgriff einer besonderen Festwoche im Mai statt, bei der zwei Konzerte vom 10. Mai 1948 mit dem Amerikaner Leonard Bernstein in den DP-Lagern Landsberg und Feldafing sowie die vier Tage später erfolgte Proklamation des Staates Israel im Mittelpunkt stehen. Der Landsberger Förderverein wird dazu ein Magazin mit Interviews, Essays und Porträts der Mitwirkenden herausgeben. Dabei geht es laut der Pressemitteilung unter anderem um Fragen wie: Brauchen wir überhaupt (noch) Gedenkstätten? Was hilft wirklich gegen Judenhass? Stellung beziehen unter anderem namhafte Historiker, Zeitzeugen, Nachfahren Überlebender des Holocaust, vor allem aber Jugendliche.

Jugendliche in ganz Bayern beschäftigen sich mit dem Liberation Concert

Die unter dem Motto "Liberation Concert 2023: Here we are, Landsberg“ stehenden Feierlichkeiten sind ein weiterer Meilenstein einer Wissens- und Werteinitiative, mit der sich Jugendliche in ganz Bayern aktiv an neuen Formen des Erinnerns und Gedenkens beteiligen können. Das Projekt besteht aus mehreren Modulen, zu denen Ausstellungen, Musikworkshops, Diskussionen und Konzerte gehören. Ausgangspunkt ist das sogenannte Liberation Concert vom Mai 1945, als überlebende Musiker des Holocaust erstmals in Freiheit selbstbestimmt über ihre Zukunft entscheiden konnten.

Zuletzt war die Ausstellung "Liberation Concert: Menschlichkeit.Würde.Hoffnung.“ im Bayerischen Landtag zu sehen, der sich anschließend immer mehr Schulen und Bildungseinrichtungen angeschlossen haben. Orientieren können sie sich zudem an den Konzerten vom Mai 2022, die im Stadttheater Landsberg aufgezeichnet wurden.

Das Magazin zur Festwoche wird präsentiert

"Dass dieses Projekt unter dem Titel 'Liberation Concert in Bayern' auch ein Projekt des Wertebündnis Bayern ist, zeigt seine wegweisende Bedeutung und Qualität“, erklärte Alex Dorow. Der bayerische Landtagsabgeordnete (CSU) und Vorstand des Fördervereins Liberation Concert wird die Auftaktveranstaltung am 1. April ab 11 Uhr im Foyer des Historischen Rathauses offiziell eröffnen und das Magazin zur Festwoche im Mai öffentlich präsentieren.

Lesen Sie dazu auch

Wie in den Vorjahren steht die Festwoche unter der Schirmherrschaft von Doris Baumgartl (UBV), Oberbürgermeisterin der Stadt Landsberg, Dr. Ludwig Spaenle, Antisemitismusbeauftragter der bayerischen Staatsregierung und dem letzten noch lebenden Zeitzeugen des Liberation Concerts vom 27. Mai 1945, Prof. Robert L. Hilliard, USA. Die Ausstellung ist bis einschließlich Dienstag, 25. April, täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. (AZ)