Eine lebendige Tradition zu Ehren des heiligen Sebastian

Die Geschichte von Sebastian, dem unbeugsamen Märtyrer, lebt in Landsberg weiter. Zur Prozession finden sich viele Gläubige in der Altstadt zusammen.

Landsberg ehrte auch in diesem Jahr den heiligen Sebastian mit einem gut besuchten Festgottesdienst und einer Prozession durch die Altstadt. Aufhorchen ließen beim Festtag der beiden Stadtpfarreien nicht nur Musik, Gesänge und das Glockenläuten während der Prozession, sondern auch die Festpredigt.

Die Predigt hielt diesmal Dr. Rainer Florie. Der gebürtige Dillinger ist im Bistum Augsburg für die Ausbildung der Kommunionshelfer und ausländischer Priester verantwortlich. Zudem ist er Professor für Liturgie an der Universität Augsburg und hat auch in Geschichte promoviert, weshalb ihn Stadtpfarrer Michael Ziegler bei seiner Vorstellung als einen Universalgelehrten bezeichnete. Er sei gerne angereist, um den Märtyrer der Landsberger Gemeinde zu feiern, sagte der Priester zu Beginn seiner Festpredigt. Darin betonte Rainer Florie die Wichtigkeit jener Menschen, die für ihren christlichen Glauben willens waren, Verfolgung, schweres körperliches Leid oder sogar den Tod auf sich zunehmen. So auch der heilige Sebastian.

Sebastiansprozession in Landsberg: Der Heilige ist der Schutzpatron der Stadt

Der Legende nach bekannte sich einst Sebastian, Hauptmann der Prätorianergarde am kaiserlichen Hof in Rom, öffentlich zum Christentum, woraufhin Kaiser Diokletian ihn zum Tode verurteilte und von Bogenschützen erschießen ließ. Sebastian war jedoch nicht tot und wurde gesund gepflegt. Danach kehrte er zu Diokletian zurück und bekannte sich erneut zum Christentum. Diokletian befahl daraufhin, ihn mit Keulen im Circus zu erschlagen. Mündlichen Überlieferungen zufolge wurde Sebastian in der Pestzeit des Dreißigjährigen Krieges zum Schutzpatron der Stadt Landsberg.

Im Gegensatz etwa zum Personenkult eines Lenin – der Gründer der Sowjetunion starb vor 100 Jahren – sei die Huldigung des Sebastian auch nach weit über 1000 Jahren ungebrochen, schilderte Priester Rainer Florie in seiner Festpredigt. "Lenins Zeit war mit seinem Todestag vorbei", so Florie. Zum heiligen Sebastian hätten die Menschen hingegen über die Jahrhunderte immer wieder einen Zugang erhalten.

Priester Rainer Florie hielt die Festpredigt in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg. Foto: Christian Rudnik

"Der Blick auf die Märtyrer kann uns Hilfe für die eigene Haltung bieten", sagte Florie. In Beziehungen zu anderen oder zur Kirche suchten viele nach dem Ganzen, nach einer 100-prozentigen Übereinstimmung, doch diese gebe es nicht, betonte der Priester. Der heilige Sebastian habe bescheiden und doch im Inneren überzeugt und frei gelebt. Flories Botschaft zum Abschluss lautete: "Das Reich Gottes ist nah, ihr könnt wie Sebastian darauf setzen."

Nach dem Gottesdienst und begleitet von Blasmusik, der Sebastiansreliquie, der Fahne der Sebastiansbruderschaft, von Sebastiansdarstellungen und weiteren Fahnen richteten die Prozessionsteilnehmenden ihre Fürbitten an den Stadtpatron. Danach konnte man sich im Pfarrzentrum bei einer heißen Suppe aufwärmen.