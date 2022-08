Einsatzkräfte retten in Landsberg junge Frau aus dem Lech

Drama am Donnerstagmorgen in Landsberg: Im Lech wird eine regungslose Person im Lech entdeckt. Die Einsatzkräfte retten die junge Frau.

Dramatische Szenen am Donnerstagmorgen (11. August) in Landsberg. Wie die Polizei mitteilt, ging gegen 6.55 Uhr ein Notruf ein, dass eine weibliche Person regungslos im Lech in Höhe Lady-Herkomer-Steg im Wasser treibt. Die rund 30 Jahre alte Frau konnte unverzüglich aus dem Wasser gerettet und vor Ort durch Rettungskräfte versorgt werden. Zur weiteren Behandlung wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Nähere Informationen liegen derzeit nicht vor. (AZ)