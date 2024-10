Einweihung zweier Nestschaukeln in Pitzling und Ellighofen

Mit großer Freude wurden jetzt auf den Spielplätzen in den Ortsteilen Pitzling und Ellighofen zwei neue Nestschaukeln eingeweiht, die schon jetzt für strahlende Kinderaugen sorgen. Die Anschaffung der Spielgeräte geht auf die Wünsche der Bürger zurück, die in den Bürgerversammlungen der jeweiligen Ortsteile ihr Anliegen vorgebracht hatten.

Möglich wurde diese Investition durch eine großzügige Spende der Sparkasse Landsberg-Diessen in Höhe von 3000 Euro. Dank dieser Unterstützung konnten die Schaukeln beschafft und zügig montiert werden. Zur Einweihung versammelten sich Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, Domenic Riedelbauch (stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Landsberg-Dießen) sowie Judith Mösl (Referat Straßen- und Wegebau, Stadt Landsberg), die das Projekt begleitet hat.

„Die neuen Nestschaukeln sind ein wunderbarer Gewinn für unsere Spielplätze, gerade für die Jüngsten in unserer Stadt“, so Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl. „Wir freuen uns sehr, dass wir durch die Unterstützung der Sparkasse einen so konkreten Beitrag zur Verbesserung unserer Spielplätze - als Ort der Begegnung und des Miteinanders - in unseren Ortsteilen leisten können.“

Auch Domenic Riedelbauch freute sich über das gelungene Projekt: „Es ist uns ein besonderes Anliegen, die Stadt und ihre Bürger zu unterstützen, besonders bei Projekten, die den Familien und Kindern zugutekommen. Die Spende für die Nestschaukeln ist eine Investition in die Zukunft unserer jüngsten Bürger.“

Die neuen Nestschaukeln sind ab sofort ein fester Bestandteil der Spielplätze in Pitzling und Ellighofen und laden kleine Abenteurer zum Spielen, Schaukeln und gemeinsamen Erleben ein.