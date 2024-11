Elternbeiratswahl am DZG

Die Elternbeiratswahl des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums Landsberg am Lech fand in diesem Jahr mittlerweile zum dritten Mal online statt und erzielte eine erfreuliche Wahlbeteiligung von knapp 50 Prozent. Am 22. Oktober kamen die neu gewählten Vertreter des Elternbeirats in einer konstituierenden Sitzung zusammen, um die Ämter und Schwerpunkte innerhalb des Gremiums zu vergeben und über die Aufgaben in den anstehenden zwei Jahren zu sprechen. Der neue Elternbeirat bedankt sich bei allen, die ihre Stimme abgegeben haben und freut sich auf eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.