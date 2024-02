Endgültige Entscheidung zu Festzelten in der Innenstadt steht bevor

Hat die Oide Wiesn doch eine Zukunft am Hellmairplatz in Landsberg? Mehrere Fraktionen fordern, einen Beschluss aus dem vergangenen Jahr aufzuheben.

Dürfen in der Landsberger Innenstadt auch in Zukunft große Festzelte aufgebaut werden? Darüber wurde im vergangenen Jahr kontrovers diskutiert im Stadtrat – und am Ende eine äußerst umstrittene Entscheidung gefällt. Nach einem gemeinsamen Antrag der Landsberger Mitte, der CSU und der Fraktionsgemeinschaft ÖDP/Daschner wird die Angelegenheit jetzt neu aufgerollt.

Immer am letzten Sonntag der Sommerferien richteten die VR-Bank Landsberg-Ammersee, der Bayerische Bauernverband und die Landfrauen in den vergangenen Jahren die Oide Wiesn aus. Für den feierlichen Rahmen wurde auf dem Hellmairplatz ein großes Festzelt aufgebaut, was jedoch dort ansässigen Gastronomen nicht gefiel. Gegenüber unserer Redaktion berichteten sie von Umsatzeinbußen, da sie ihre Außenbereiche mehrere Tage nicht nutzen könnten.

Bei der Abstimmung im Oktober gab es ein Patt

Auf Antrag von Christoph Jell (UBV) wurde im März vergangenen Jahres im Bauausschuss erstmals über Festzelte in der Innenstadt diskutiert, eine Entscheidung fiel dann im Oktober im Stadtrat: Bei der Abstimmung über den positiv formulierten Beschluss („Der Stadtrat stimmt auch künftig dem Aufbau von Zelten im Rahmen von Veranstaltungen auf dem Hauptplatz und/oder Georg-Hellmair-Platz zu.“) gab es ein Patt (12:12 Stimmen). In der Sitzung war davon ausgegangen worden, dass damit automatisch das Gegenteil gilt und keine Festzelte mehr erlaubt sind. In einer weiteren Abstimmung (17:6 Stimmen) wurde daraufhin festgelegt, dass der Aufbau von Zelten mit einer Fläche von bis zu 20 Quadratmetern weiter möglich ist.

Die Rechtsaufsicht im Landsberger Landratsamt kam zu dem Ergebnis, dass der erste Beschluss eigentlich als „nicht existent“ zu betrachten gewesen wäre. Das veranlasste die Landsberger Mitte, die CSU und die Fraktionsgemeinschaft ÖDP/Daschner zu einem gemeinsamen Antrag: Der zweite, nun gültige Beschluss sei demnach nur deshalb zustande gekommen, „weil davon ausgegangen werden musste, dass das Aufstellen sämtlicher Zelte künftig ausgeschlossen ist“, heißt es in dem von Hans-Jürgen Schulmeister und Wolfgang Weisensee (beide Landsberger Mitte) unterzeichneten Schreiben.

Fraktionen sehen in ihrem Antrag die Oide Wiesn „als Magnet“

Veranstaltungen wie die Oide Wiesn hätten in der Vergangenheit „als Magnet“ gewirkt. „Bis zu 5000 Besucher kommen dadurch in unsere Altstadt und stärken den Einzelhandel, Cafés, Eisdielen, Gastronomie. (...) Mit Rücksicht auf die Gastronomie am Georg-Hellmair-Platz sollte es maximal zwei bis drei Veranstaltungen im Jahr mit Zelt geben.“ Die drei Fraktionen fordern daher zum einen, dass der 20-Quadratmeter-Beschluss aufgehoben wird. Zum anderen möchten sie, dass die bis zum 11. Oktober 2023 bestehende Verwaltungspraxis zur Aufstellung von Festzelten auf dem Hellmairplatz unverändert beibehalten wird. Bei der Auswahl der Veranstaltungen sollte auf kulturellen Hintergrund und Aspekte der Brauchtumspflege wert gelegt werden.

Lesen Sie dazu auch

Der Stadtrat wird sich in seiner Sitzung am Mittwoch, 21. Februar, mit dem Antrag befassen und dabei voraussichtlich eine endgültige Entscheidung zum künftigen Vorgehen fällen. Claus Moritz und Markus Salzinger (beide UBV) werden dieses Mal wohl weder das Wort ergreifen, noch abstimmen. Bei ihnen hatte die Prüfung der Rechtsaufsicht im Nachgang eine persönliche Beteiligung ergeben: Moritz betreibt eine Gaststätte am Hellmairplatz, genauso wie Salzingers Ehefrau.