Engel für Kinder, die unsere Hilfe brauchen

Nach nur einer Woche waren die 2500 eingekauften persönlichen Schutzengel bereits ausverkauft! Das neunte Jahr in Folge haben die Kunzmann Parfümerien (Finck, Haberstock, Hubrich und Howerka) mit dem Verkauf von kleinen Engeln wieder die Aktion „Sternstunden“ des BR unterstützt. In den insgesamt 8 privaten Parfümeriefilialen konnte so eine stolze Summe von 7676,00 Euro gesammelt und an die „Sternstunden e.V.“ übergeben werden.

In Landsberg hat die Parfümerie Haberstock (auf unserem Foto Sandra Schmidt und Irina Krenz-Lider) mit 750,00 Euro dazu beigetragen. Dafür bedanken sich die insgesamt 75 Mitarbeiter herzlich bei allen Kunden, die die Aktion so tatkräftig unterstützt haben und wünschen ein gesundes, friedliches und zuversichtliches Jahr 2025.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.