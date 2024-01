Erlös aus Meister-Konzert: Rational spendet 31.000 Euro an Organisationen

Die Landsberger Firma Rational überreicht Schecks an den Caritasverband und den Förderverein Musik für Nationen. Wofür das Geld eingesetzt werden soll.

Im Oktober 2023 fand – zum ersten Mal nach den Corona-bedingten Einschränkungen und begleitend zum 50-jährigen Firmenjubiläum – in den Werkhallen der Firma Rational in Landsberg wieder ein nach dem Firmengründer benanntes Siegfried-Meister-Konzert statt. Von den Erlösen aus den Kartenverkäufen übergab das Unternehmen in einer kleinen Feierstunde insgesamt 31.000 Euro jeweils zur Hälfte als Spende an zwei darüber „hocherfreute und äußerst dankbare“ Organisationen.

„Wir freuen uns, dass wir helfen können“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Dr. Peter Stadelmann. Er fügte an, dass das mit symbolischen Spendenschecks überreichte Geld explizit für die Unterstützung bei der Arbeit mit – sowie der musikalischen Bildung von – Kindern und Jugendlichen in Stadt und Landkreis Landsberg eingesetzt werden soll. Mit den beiden ausgewählten gemeinnützigen Vereinen ist das garantiert.

So geht die eine Hälfte als Spende an den Caritasverband Landsberg. Dort gibt es, wie Geschäftsführer Markus Dietl sowie Wilhelm Knoll und Ludger Egen-Gödde (Erster und Zweiter Vorsitzender des Vereins) bei der Scheckübergabe berichteten, bereits zwei Angebote für Kinder. Die Gruppe „Die Schatzsucher“ ist laut Dietl für Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren, deren Eltern von Sucht oder psychischen Erkrankungen betroffen sind. Die Gruppe sei meist ausgebucht, „bei ein paar mehr Anmeldungen würden wir aber gern eine zweite Gruppe aufmachen.“ Das zweite Angebot für Kinder zielt auf Lern- beziehungsweise Nachhilfe für Schülerinnen und Schüler, deren Eltern auf soziale Leistungen angewiesen sind. Im Entstehen ist laut den drei Caritasvertretern ein Projekt für Jugendliche als Prävention im Suchtbereich.

Das nächste Siegfried-Meister-Konzert in Landsberg findet 2025 statt

Die zweiten 15.500 Euro wurden an den in Bad Wörishofen ansässigen Förderverein „Musik für Nationen“ überwiesen. Dort fließen die Mittel in die Weiterführung von Bildungsprojekten und hier gezielt in Fördermaßnahmen für Landsberger Jugendliche. Das „ Festival der Nationen“ werde heuer 30 Jahre alt, berichtete Werner Roch von der Festivalorganisation Classic Concerts Management in Türkheim. Josef Miller, Vorsitzender des Fördervereins, „möchte aus diesem Anlass heuer möglichst das 30.000 Kind begrüßen“, so Werner Roch. „Und das bei Bildungsprojekten auf höchstem Niveau“, betonte Staatsminister a.D. Josef Miller (CSU).

Roch und Miller nannten unter anderem Classic for Kids, Workshops, Kinder spielen für Kinder und weitere. „Heuer möchten wir gemeinsam mit Julia Fischer (Violine) Schumanns Album für die Jugend bearbeiten und einen Händel-Tag für Kinder organisieren“, nannte Roch aktuelle Beispiele. Auch seien Begegnung und Interaktion mit dem vbw-Festivalorchester vorgesehen. Das Festival der Nationen mit Weltstars und hoch qualifiziertem musikalischem Nachwuchs findet heuer von 27. September bis 6. Oktober statt.

Das nächste Siegfried-Meister-Konzert plant Rational laut Peter Stadelmann im Herbst 2025. „Wir wollen auf einen zweijährigen Turnus übergehen“, so der Vorstandsvorsitzende, weil das Freiräumen der Halle doch mit immensem Aufwand verbunden sei.