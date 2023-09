Fahrradfahrer muss nach Unfall mit Auto ins Klinikum

Ein Autofahrer will in Landsberg abbiegen. Dabei übersieht er einen Radfahrer. Wurde er von der Sonne geblendet?

Möglicherweise wegen der tief stehenden Sonne hat ein 33-jähriger Landsberger am Mittwochnachmittag in Landsberg einen 59-jährigen Landsberger mit seinem Fahrrad übersehen. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und wurde ins Klinikum gebracht.

Ereignet hatte sich der Unfall, als der Verursacher gegen 16.50 Uhr von der Katharinenstraße mit seinem Wagen nach links in die Saarburgstraße einbiegen wollte. Der Radfahrer kam dem Autofahrer entgegen, konnte nicht mehr bremsen und stieß frontal gegen das Auto. Am Fahrrad und am Pkw entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch