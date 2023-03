Film trifft Farbe lautet das Motto im Altstadtsaal in Landsberg

Plus Ludwina Simmet stellt unter dem Motto "Aber bitte mit Farbe" in Landsberg aus. Dazu gibt es ein Filmprojekt der besonderen Art.

Uralte, sanfte Aborigines-Weisen empfingen die Besucherinnen und Besucher in der Ausstellung von Ludwina Simmet im Altstadtsaal in Landsberg. Mit dem Didgeridoo erzeugte Regisseur und Produzent Olaf Rauschenbach berührende Klänge, die mit den neuen Folgen der am Bildschirm vorgestellten Webserie "Drei Frauen", genauso harmonierten wie mit der farbenfrohen Lebenswelt in Acryl von Ludwina Simmet, die neben der bildenden Kunst nun auch die darstellende für sich entdeckte.

Der Zufall führte die vielseitig Kunstschaffende zum Medium Film, um mit einem kleinen Ensemble, die Liebesgeschichte von Isolde und Tristan zu erforschen und in Erzählform wiederzugeben. Die Mitspielerinnen, Diana Krause, Verena Wessels und Uschi Latussek, die ebenfalls anwesend waren, öffnen sich, laut Pressetext, dabei der Textvorlage aus dem 13. Jahrhundert und entdecken dazu mit ihren ganz persönlichen Lebenserfahrungen die mythologischen und religiösen Wurzeln der darstellenden Kunst neu. Es ist eine traute Atmosphäre, in der die Frauen in wohltuender Ernsthaftigkeit, die nach eigenen Notizen formulierten Erinnerungen, Vorstellungen und Ausblicke wiedergeben, um sich dann das alte Buch reihum weiterzureichen, aus dem sie abwechselnd vorlesen.

"Alchemistenküche im All" nennt sich dieses Werk von Ludwina Simmet aus Geltendorf. Foto: Thorsten Jordan

Die Geltendorfer Künstlerin Ludwina Simmet nutzt in ihren neuesten, teils großformatigen Acrylarbeiten die spirituelle Kraft der Farben, um einen Weg zum eigenen Selbst aufzuzeigen. Zu "Die Feen begleiten dich zum Licht am Ende des Tunnels" konzipierte sie, wie zu fast allen ihren Werken, eigene Gedanken. "Die Feen begleiten uns, erzählen von märchenhaften Dingen und stellen den Kontakt zur nicht sichtbaren Welt her". Zur Arbeit "Blumen schreiben Gedichte in den Himmel" schreibt Ludwina Simmet "und schaffen eine Verbindung zwischen Erde und Himmel".

Film trifft Farbe lautet das Motto der aktuellen Ausstellung im Altstadtsaal in Landsberg. Foto: Thorsten Jordan

Leuchtende Farbkompositionen lassen den Betrachter eintauchen in Ludwina Simmets unerschöpfliche Kreativität. Das im Lila enthaltene tiefe Blau mit der Power des kraftvollen Rots, diente ihr als Inspiration zu "Träume mit Lila". Ein besonderer Hingucker sind ihre fantasievoll gefertigten Mosaikarbeiten. Die Skulptur "Der Stoff aus dem die Träume sind", ein Schal aus Mosaiksteinen, farblich passend zu dem Stück Holz, um das er sich schlingt, fand große Bewunderung, genauso wie die fantasievolle Gestaltung der "Kugel mit Innenleben", die auch zu den Requisiten von "Drei Frauen" gehört. Auf ihrem Smartphone zeigt Ludwina Simmet ihre neuesten Kreationen, wunderschön gestaltete "Kunst am Bau-Objekte" in farbigem Glas.

Die Ausstellung ist bis zum 16. April geöffnet zu den Geschäftszeiten der VR-Bank Landsberg-Ammersee und nach Absprache mit der Künstlerin.