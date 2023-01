Landsberg

Filmpremiere in Landsberg: Veith von Fürstenberg und die Komödie "Smaragd"

Plus Im Filmforum des Stadttheaters erlebt ein vor 40 Jahren in Landsberg gedrehter Film seine Premiere. Was Veith von Fürstenberg über seine Kriminalkomödie "Smaragd" erzählt.

Ein sagenumwobener, gestohlener Inka-Smaragd gelangt durch einen jungen Mann, der nach einer Fahrerflucht in den Dschungel Südamerikas auswanderte, in den Besitz von dessen Tochter. Die lebt in Landsberg. Und so bringt das wertvolle Juwel mit magischen Eigenschaften viel Verwirrung in das Leben der Kleinstadt und richtet allerlei Unfug an. Vor 40 Jahren wurde die Kriminalkomödie "Smaragd" in Landsberg gedreht. Doch bislang konnte sie aus technischen Gründen nie aufgeführt werden. Was am Mittwoch, 1. Februar, im Filmforum des Landsberger Stadttheater geschieht, ist daher so etwas wie eine Weltpremiere.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

